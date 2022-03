El peor momento de Dani la Chepi: desde la clínica apuntó contra su ex, Javier Cordone

“Me mudé hace poco y ahora me separé. Creo que tuvo que ver con todo esto. La gente no tiene paz”, explicó La Chepi en un chat con Socios del Espectáculo. “Sumado a las minas que me envían capturas de chats con Javier arreglando para c…”, dijo la influencer.

Dani estuvo un tiempo con Javier, la relación venía viento en popa, incluso la ayudó con la mudanza y se llevaban muy bien con los hijos de ambos, pero todo se desmoronó y eligieron distintos rumbos. Mientras ella sufre y se enfermó, él está de nuevo en el ruedo buscando citas.

De qué operaron a Dani La Chepi tras su internación de urgencia

Después del susto tras la internación de urgencia de Dani La Chepi en la tarde del miércoles, la influencer reapareció a través de sus redes sociales, donde contó qué le pasó, de qué la operaron y por qué deberá someterse a una segunda intervención.

"Acá estamos... con la mamu. Hoy salimos a pasear y bueno.... salimos. Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y yo me lo tragué... Estoy esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar", había adelantado ayer por la noche la actual conductora de El gran juego de la Oca (El Trece), por lo que ya preveía que la probabilidad del quirófano era más bien alta.

Lo cierto es que desde ese momento nada más se supo de la influencer, hasta que pasado el mediodía de este jueves 17 de marzo Dani La Chepi reapareció desde sus historias de Instagram para confirmar que fue operada tras lo terribles dolores que le provocaron el cólico renal que la llevó corriendo a la guardia de la Clínica Olivos unas horas antes.

Dani La Chepi en la clínia Olivos durante mañana del jueves, tras la operación en la que le extrajeron un cálculo (piedra) que se manifestó con un cólico renal.

Primero se mostró saludando al médico que la trató, luego junta a la enfermera que se ocupó de ella después de pasar por el quirófano, así como también se grabó adentro del ascensor con la leyenda 'Soy VIP' y aseguró que no lo es por ser conocida sino por todas las veces que concurre a la clínica. Pero luego dio detalles de la intervención quirúrgica.