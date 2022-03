Dani La Chepi confirmó su separación

"Estoy bien, gracias por preguntar", agregó la ex figura de MasterChef Celebrity.

La Chepi y Cordone se conocieron en 2020, en medio de la pandemia por el coronavirus.

image.png

¿Cómo nació el amor entre Dani La Chepi y Javier Cordone?

En el living de Los Mammones, La Chepi y Javier Cordone relataron cómo fue que nació el amor.

Él era el conductor del camión de recolección de residuos que pasaba por la esquina de su casa.

La instagramer solía hacer videos y chistes cuando pasaba el camión.

"Me habían asignado un recorrido nuevo, en el barrio de la casa de ella y me habían pasado el dato de que ella filmaba el camión de basura. Entonces, ahí me fijé bien en su perfil y dije 'uy, ¿y esta rubia?", recordó Cordone en el programa de Jey Mammon.

"Un día se bajó del camión y le dio un regalo a mi hija. Lo vi y dije '¡es hermoso!'. Le pregunté si tenía redes sociales y el pibe arrancó como loco", completó La Chepi.