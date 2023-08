El personal motivo que logró acercar a Nicole Neumann con su hija Indiana Cubero

“Cuando le preguntaron por cómo estaba el tema con su hija, Nicole dijo: ‘Trato de no leer nada, pero estoy al tanto que se dijeron muchas cosas y que casi todas son mentira. Yo misma puse bozal legal para que nadie pueda hablar de la situación conflictiva -o lo que sea- que involucre a mis hijas. Voy a ser la primera en respetarlo’”, leyó Rodrigo Lussich.

NICOLE NEUMANN E INDIANA CUBERO.jpg

Al tiempo que agregó: “‘Todo se llevó al límite y no me quedó otra opción que acudir a la Justicia para solicitarlo’” sobre las declaraciones de la modelo. Allí, su compañera Nancy Duré explicó que “Lo que dice ella es que todo esto es algo que padece hace años, enfocando más que nada el tema en su conflicto con Fabián Cubero”.

Y sumó: “En la entrevista, Nicole niega que haya una demanda o una denuncia de Indiana, como se hizo saber en su momento. Dice que todos los días se entera en los medios de supuestos conflictos, pero que ella habla con la hija. No define con quién vive Indiana, y para resguardarla no lo va a decir, pero sí dice que charlan”.

Fue allí donde la panelista del Trece aseguró actualmente que las conversaciones entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero giran en torno a los 15 años que la adolescente cumplirá el próximo 18 de octubre. “Nicole dice que charlan y que la nena no quiere festejo, pero que ella la incentiva como para que haga de ese día especial un momento único. Hay diálogo”, concluyó la periodista.

Embed

Se filtraron detalles de la fiesta de 15 de Indiana Cubero, en medio del conflicto con Nicole Neumann

Hace unos días en Intrusos (América TV), Laura Ubfal reveló si la hija de Nicole Neumann, Indiana Cubero, festejará con la modelo su cumpleaños de 15, en media de su conflictiva interna.

"Nicole no va a hacer ninguna fiesta. Primero la fiesta de 15 se organiza un año antes, todos saben lo que es organizar una fiesta. Si Nicole está organizando su fiesta hace un año y medio, en una fiesta de 15 hay que reservar salón un año antes", contó la periodista. Nicole, en este momento, se encuentra con los preparativos de su boda con Manu Urcera el 8 de diciembre.

"Mica Viciconte y Fabián Cubero sí le ofrecieron a Indiana hacer una fiesta de 15, y ella no quiere saber nada. Indiana sabemos que es una chica que está con psicólogo, no tiene relación con su mamá, sí está super bien con su hermano Luca y sus hermanas. Pero la Justicia no se qué hace o deja de hacer, porque yo sí creo que tendrían que luchar por una revinculación", agregó Ubfal.

NICOLE NEUMANN, INDIANA Y FABIAN CUBERO.jpeg

"El cumpleaños de 15 era porque en un momento, una de las charlas que habría tenido Nicole por Telegram con la nena, le habría propuesto, 'viene tu cumple, ¿no querés que lo organicemos?'. Y la chica no contestó", acotó Marcela Tauro. "Por ahora, lo que aceptó es que haya una íntima reunión, una reunión familiar, las hermanas, las amigas, algo muy íntimo", sumó Ubfal.

Indiana le habría hecho una denuncia por maltrato a su mamá, y ahora se habla de una posible revinculación. "Yo sí tengo entendido que desde la Justicia están intentando, pusieron una fecha e Indiana no se habría presentado, sí Nicole. La nena tendría una vez por semana con psicólogo", dijo Maite Peñoñori. "Los miércoles a la tarde es el día que había estipulado la justicia, después que Indiana sale de la escuela", añadió Guido Záffora.