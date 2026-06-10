Paloma Fort desmintió su propia muerte: "Muy desagrable"

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El posteo de Paloma Fort desmintiendo su muerte

Hace instantes, Paloma Fort compartió un contundente descargo en las redes sociales negando la información que circuló sobre su muerte y se mostró indignada por ese terrible información que circuló.

"Buenas tardes, aquí Paloma Fort, vivita y coleando! La verdad que no sabía que había gente tan mal paridos. HDP que se inventan noticias, en este caso, como que me he muerto! ¿Cómo se puede ser tan pero tan HDP?", lanzó enojadísima.

Y cerró desde sus historias de Instagram: "Al o los que sean y hayan inventado esta barbaridad les cuento que estoy muy pero muy bien y con pilas para rato. Por favor, búsquense un trabajo digno y dejen de joder y preocupar a mi familia y amigos que están lejos".