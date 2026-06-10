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Paloma Fort desmintió su propia muerte: "Muy desagrable"

Paloma Fort habló con PrimiciasYa y reaccionó desde las redes ante un preocupante trascendido que circuló este miércoles sobre su persona.

10 jun 2026, 15:30
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Paloma Fort desmintió su propia muerte: Muy desagrable
Paloma Fort desmintió su propia muerte: Muy desagrable

Paloma Fort desmintió su propia muerte: "Muy desagrable"

Paloma Fort desmintió su propia muerte: Muy desagrable

Paloma Fort desmintió su propia muerte: "Muy desagrable"

Paloma Fort se vio sorprendida en las últimas horas ante una noticia publicada en el portal web de la periodista Laura Ubfal donde se alertaba sobre su supuesta muerte en Inglaterra.

En el mismo artículo titulado Qué pasa con Paloma Fort se indicaba que le habrían hackeado el teléfono celular y desde ese número habrían circulado el dato de su fallecimiento.

Lo cierto es que ante la consulta de PrimiciasYa, Paloma Fort se mostró indignada con ese inquietante rumor que circuló y aclaró que se encuentra bien, llevando tranquilidad a su círculo íntimo.

"Estoy bien gracias a Dios y lamento mucho que haya tanto HDP suelto inventando y preocupando a mis amigos y familia. Muy desagradable", comentó con firmeza quien hace años lucha por vía legal para que se compruebe su verdadero parentezco con la famosa familia chocolatera.

paloma fort 2

El posteo de Paloma Fort desmintiendo su muerte

Hace instantes, Paloma Fort compartió un contundente descargo en las redes sociales negando la información que circuló sobre su muerte y se mostró indignada por ese terrible información que circuló.

"Buenas tardes, aquí Paloma Fort, vivita y coleando! La verdad que no sabía que había gente tan mal paridos. HDP que se inventan noticias, en este caso, como que me he muerto! ¿Cómo se puede ser tan pero tan HDP?", lanzó enojadísima.

Y cerró desde sus historias de Instagram: "Al o los que sean y hayan inventado esta barbaridad les cuento que estoy muy pero muy bien y con pilas para rato. Por favor, búsquense un trabajo digno y dejen de joder y preocupar a mi familia y amigos que están lejos".

paloma fort posteo instagram

     

 

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