El picante cruce de la mamá de Tomás Holder con Agustina la Tana, tras el video íntimo que se viralizó: "Si se filman..."

"Cuando lo vi me pareció súper natural, dos chicos jóvenes teniendo sexo. Es natural entre cuatro paredes, no me va a sorprender", explicó la madre de Tomás. Y agregó: "Si las dos personas se filman las dos tienen que estar de acuerdo en mostrarlo pero bueno, pasó".

Embed

Luego, la Tana le pidió disculpas si se sintió afectada por el video que se filtró y explicó: "Primero te quiero pedir disculpas si todo esto te afectó. No estaba en mi intención exponerlo de esta manera nunca. Por eso cuando hice la venta del video lo hice de manera cuidada, justamente para él".

Y aseguró que el material fue grabado de manera consensuada: "Estábamos de acuerdo. De hecho, Tomás después me escribió y me dijo 'la gente nos ama, hagamos más'. Le encantó".

A lo que la madre de Tomás Holder contó: "Me preocupé porque mi hija más chiquita, que tiene 10 años me llamó y me dijo '¡no sabés lo que vi!'. Dije 'Dios, lo vio'. Y me dijo algo de un jueguito".

"A mí me parece que a ellos les suma. A él y a la Tana. Ayer me la pasaron, tenía 19.000 seguidores, y hoy no sé cuántos tiene. Entonces, te felicito", cerró.

gisela madre holder.jpg

Quién es la mujer protagonista del video de Tomás Holder, que se viralizó en las redes

En las últimas horas, se hizo viral un video hot de Tomás Holder. El nombre del ex Gran Hermano 2022 fue tendencia en Twitter luego de la filtración del material porno del joven.

En el video, que dura un minuto y medio, y se puede ver al muchacho de Rosario en pleno acto sexual con una morocha en la cama. La grabación generó un enorme revuelo entre los usuarios.

tana fontana.jpg

En las redes también se hizo viral el nombre de la chica que está con Tomás Holder. Se llama Agustina, le dicen la Tana, tiene más de 18 mil seguidores en Instagram, donde sube permanentemente contenido erótico, que comercializa en diferentes sitios.

Es amante del gimnasio, su signo zodiacal es tauro y le encanta la música techno. "Si me pides fuego arderá todo", escribió en uno de sus posteos en dicha red social.