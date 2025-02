El polémico comentario de Lourdes en Gran Hermano 2024 que generó indignación en las redes: "Antes que..."

“En Argentina”, le respondió Sandra. “Yo soy de Argentina, GH Argentina. Me llego a ir antes que los que no son de acá y me rajo tres tiros”, lanzó la marplatense.

"El año pasado ganó un uruguayo", le recordó Martina.

El video, que no tardó en viralizarse, recibió críticas por los polémicos dichos de Lourdes. “Nos tocará verla pegarse tres tiros. Después de BRIAN AL 9009 es tu turno, Lourdes”; “Esta tiene todos los males juntos. Xenofóbica” y “Qué comentarios al pedo que hace... Alta discriminadora, ¿no..?”, entre otros.

Embed

Luca tomó una drástica decisión tras blanquear qué le pasa con Lucía en Gran Hermano 2024

Desde que la vio ingresar a la casa de Gran Hermano 2024, Luca Figurelli quedó deslumbrado con los encantos de Lucía Petrone. De hecho, el muchacho fingió que se desmayaba en el sillón, como un paso de comedia frente a sus compañeros que notaron su reacción al ver a la rubia.

A los pocos días, Luca y Lucía se mostraron cómplices. "La única que me cae bien sos vos", le dijo él a la novia de Lauty Gram.

Este viernes, el muchacho blanqueó que siente mucha afinidad con la rubia, pero aclaró que la única mujer que le atrae dentro de la casa es Martina Pereyra.

"Lucía tiene novio.. Me parece muy copada. Muy buena. A mí no me gusta. Podemos ser amigos, pero a mí me atrae Martina", advirtió.

El joven señaló que -pese a sus intenciones- no cree que pueda prosperar un amorío con Martina. "A Martina la veo cada vez más alejada. No voy a forzar algo que no hay", sentenció.