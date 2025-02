El anuncio de Santiago del Moro que sacudirá la casa de Gran Hermano 2024: "No hay tiempo para dormirse"

"Quiero ver a los que se esconden, nuevos y no tan nuevos", remarcó Del Moro. "Semana de placa positiva, todos a placa. El lunes va a zafar uno solo, quien gane el liderazgo, el resto sigue en placa", detalló.

"Semana de placón, gigante, positiva y me encanta, porque no hay tiempo para dormirse", sostuvo el animador del reality.

Por otro lado, se conoció este jueves la placa definitiva de esta semana y los nominados son: Brian Alberto, Luca Figurelli, Renato Rossini, Luz Tito, Selva Pérez, Eugenia Ruiz, Delfina de Lellis, Marcelo Carro y Ulises Apóstolo.

El preocupante video de Claudio Di Lorenzo que alertó a los fanáticos de Gran Hermano

La semana pasada Claudio Di Lorenzo tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano (Telefe) por un caso de apendicitis y fue trasladado a una clínica donde luego fue operado y estuvo acompañado por sus familiares.

Desde allí, este jueves compartió un impactante video en sus historias de Instagram donde se lo veía con un ojo vendado, un algodón en la nariz y el brazo sostenido por otra venda.

“Gente, ¿cómo andan? Acá Papucho saludándolos. Quería agradecerles el apoyo, y como verán tuvo un quilombo nuevo. Cuando uno está de malas pasan todas”, comenzó diciendo a cámara.

Luego, describió: “Me estaban trasladando con la camilla para la ambulancia y hacer el traslado hacia mi casa. El camillero se tropieza, da vuelta la camilla y yo caigo contra el cordón de la vereda golpeándome el ojo, me luxé el brazo, y así estamos”.

Sin embargo, luego comenzó a reírse y sacándose los vendajes remató: “Mentira gente. Acá estamos, Papucho está volviendo, está recuperándose, y quería agradecerles a todos el apoyo que recibí, es hermoso el cariño y les quería mandar un beso a todos. Quiero volver, ayúdeme a volver".

"Caímos ante el mejor", "Me la re creí, si era Devi en lugar de él, era más probable que le hubiera pasado", "Te mereces volver papucho!", "Este chabón no me puede caer mejor", "Jaja caí!! Decí que vi hasta el final", fueron las reacciones de sus seguidores ante la broma.