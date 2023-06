El polémico comentario de Manu Urcera a Nicole Neumann sobre Indiana que habría desatado la  escandalosa pelea

Nicole Neumann Indiana y Manu Urcera.jpg

“Cubero está dolido, me pongo en el lugar de un papá que sabe que a su hija le habrían dicho ‘Otra vez estos quilombos con esta pendeja de mierda’. Esa habría sido la frase que habría detonado, entre muchas cosas que estaba viviendo, que Indiana decidiera irse de la casa de su madre”, comentó Adrián Pallares desde Socios del espectáculo (El Trece) mientras analizaban las declaraciones del papá de Indiana.

En tanto, su compañera Paula Varela reflexionó sobre la actitud de Nicole para con su hija tras la reacción de su actual pareja: “Si esto es real, el problema es que Nicole lo avaló, lo naturalizó. Si vos lo ves desde afuera, ella continúa la relación con él, pero mantiene quebrada la relación con su hija”.

La abogada de Fabián Cubero detalló la violencia que habría sufrido Indiana a manos de Nicole Neumann

El lunes en el ciclo Intrusos, América Tv, Marcela Tauro dio detalles de la fuerte denuncia que habría realizado Indiana Cubero contra su madre Nicole Neumann por violencia familiar en medio de una tirante relación que mantienen hace tiempo.

En el ciclo A la Barbarossa, Telefe, la abogada de Fabián Cubero, Lidia Rosenstein, confirmó la presentación realizada en la Justicia y dio detalles tremendos del tenso vínculo de la menor con la mamá.

"Cuando Indiana sentía lo que estaba viviendo como algo realmente terrible, le pidió a su papá ir a vivir con él. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá del maltrato del que era objeto", precisó la letrada.

Y amplió al respecto: "La mamá en un momento se enojó tanto que le quitó el teléfono e Indiana se lo pedía por favor porque tenía que rendir examen, varias materias, y tenía toda la información ahí. La madre no se lo dio, lo que la mamá no sabía es que el teléfono seguía grabando".

"En esa grabación hay situaciones donde se escuchaba a un tercero decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha, me lo plantea, y se hizo una protección contra la violencia familiar", remarcó la abogada.

Y explicó: "Es una mamá muy agresiva. Una señora que tiene un narcicismo tan agrandado que no puede entender que alguien se le puede oponer. Hay insultos y agresiones terribles".

Por su parte, tras escuchar esta fuerte nota, Karina Iavícoli amplió qué le dijo la abogada de Neumann sobre el tema: "La abogada de Nicole, que se llama Celia Gallardo, me dice que no va a salir al aire y que no tienen conocimiento de ninguna causa de maltrato".