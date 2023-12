El polémico consejo que le dio Luciana Salazar a Flavio Mendoza: "Para los que tienen un hijo rubio"

Acto seguido, el coreógrafo le puso a su hijo en el pelo ketchup, lo desparramó por toda la cabeza del niño y lo dejó actuar por unos minutos antes de lavárselo.

“Mmm, ¡olorcito a pancho!”, lanzó Mendoza mientras le ponía el aderezo en el cabello a Dionisio. Hacia el final del video, el nene explicó que el pelo le queda de color verde por el cloro de la pileta.

La preocupación de Flavio Mendoza por el cyberbullying que recibe su hijo Dionisio: "Lo hacen todo el tiempo"

Flavio Medonza estuvo como invitado en PH, Podemos Hablar (Telefe), el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, y expresó su preocupación por el maltratro que existe en las redes sociales, sobre todo por el bullying que recibe su hijo Dionisio.

"El bullying sigue existiendo y estoy cansado de tener que acostumbrarme, esto yo no quiero que suceda con mi hijo, a mi hijo le hacen bullying todo el tiempo y él no lo sabe porque no ve redes, pero a mí me lo hacen todo el tiempo por Dio", contó el artista.

Ahí, Mendoza reveló: "A mí el otro día un tipo de esos TikToker que se creen que van a cambiar el mundo puso 'este Flavio Mendoza, operado con el Botox, con ese hijo comprado de supermercado'".

Acto seguido, los invitados le dieron su opinión y consideraron que no debería darle importancia a los dichos de los haters. "Sé que es un pobre infeliz, pero yo pienso en mí y no es que me va a afectar, pero tiene que haber un cambio", destacó el bailarín.

“Vos no entendés cómo en 2023 ven a un tipo gay, porque siempre dije que lo fui, llevando a su hijo de la mano y me tengan que hacer eso. No está bueno. Por eso digo que me acostumbré. O me tengo que acostumbrar o tengo que salir con una ametralladora”, cerró molesto.