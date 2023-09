El preocupante episodio de Tomás Holder en medio de la sentencia del Bailando 2023

Embed

Minutos después se supo que el participante se encontraba en las playas de estacionamiento del lugar e inmediatamente lo asistieron médicos y una ambulancia que llegó al lugar.

Finalmente, en el certamen continuaron con la salvación de las parejas a cargo del jurado y Marcelo Polino decidió elegir a Holder para que siga en el concurso. Con ese resultado, Marcelo decidió acercarse hasta la ambulancia donde se encontraba el joven para darle la buena noticia y protagonizaron un emotivo momento.

“Yo creo que una de las cosas más feas que debe haber en el mundo, entre tantas otras, pero el tema mental, determinar qué cosa si, que cosa no, quien lo tiene o quien no lo tiene, cuando te viene, es raro, todo lo que es el tema mental y los ataques. Y me da mucha pena, me dan ganas de llorar con él", reflexionó Marcelo al volver a la pista.

"Esa angustia y escucharlo decir 'no quiero sufrir más', ahora estaba respirando más calmo, pero me dio mucha pena sinceramente como si hubiera estado durmiendo a mi hijo llorando. Ojalá se mejore, más allá de las bromas me parece un pibe de primera, divino y siempre ha sido respetuoso y cariñoso. Me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa de un ataque de pánico justamente acá en cámara. Me dan ganas de abrazarlo y quedarme con él, es fuerte”, cerró.

La cruda reflexión de Tomás Holder tras el conflicto con su coach: "A veces tomo..."

Desde que empezó el Bailando 2023, Tomás Holder se encuentra en el foco atención por distintos motivos. Uno de ellos, fue el conflicto con su coach, al que decidió echar luego de la primera performance.

Es por eso, que en medio de los días y vueltas por este tema, el influencer decidió compartir una reflexión en las redes sociales sobre lo difícil que resulta para él manejarse en los medios. "Siempre intente dar lo mejor de mi para cada uno de ustedes, intente ser real, ser yo mismo y mostrarme como soy, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de ser alguien que no soy para pertenecer o para ser aceptado", comenzó escribiendo.

"El pibe con músculos, soberbio y con la cabeza en alto, no fue nada más que un escudo ante la sociedad de mier... en la que vivimos. Hoy en día me muestro como soy, con mis virtudes, con mis defectos, a veces soy apuntado con el dedo por ciertas acciones que no las hago con maldad, sino con inocencia y dignas de un chico de 21 años. Nunca fui un pibe malo pero se me tildó muchas veces de ello", continuó.

Y agregó: "Creído, soberbio, insoportable y muchas cosas más tuve que escuchar, lo que no entienden es que vivimos en un mundo difícil. Y pertenecer al mundo de la fama y de la tele, es muy difícil, no es para cualquiera. Si no tenés la cabeza fría, te comen rápido".

En ese sentido se sinceró acerca de problemas de ansiedad que ha padecido y explicó: "Muchas veces la ansiedad se apodera de mí y te quedás paralizado, casi sin poder respirar. Pero aún así tenés que sonreír, tenés que seguir con el show".

Finalmente, decidió cerrar con análisis desde un lado positivo y se mostró agradecido de su posición. "Por otro lado, siempre digo que soy un agradecido por el lugar en dónde estoy... No cualquiera tiene la oportunidad de estar en dos programas en menos de un año. Por eso cada mañana me levanto y doy las gracias a Dios, por darme otro día de vida y por darme trabajo. No tengo maldad, no tengo actitudes oscuras. Solo a veces tomo malas decisiones, pero aún así confío en la luz que tengo y en que soy de buena madera", concluyó.