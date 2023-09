Tomás Holder reveló el impactante motivo por el que echó a su coach del Bailando 2023: "No estábamos..."

"Decidimos buscar otro coach porque con Davo no nos veníamos entendiendo. No estábamos progresando en nada. Estábamos a días de bailar de vuelta y no teníamos la coreo hecha", comenzó diciendo en su primera historia.

"Como grupo no estábamos funcionando, y cambiamos de coach para ver si podíamos progresar. Sentimos que era la mejor opción. Tampoco voy a hablar mal de Davo porque dio lo mejor de él, me hizo bailar en un mes", detalló.

"Otro punto a recalcar es que él pone que yo lo eché, y pone 'el famoso', entre comillas. No me ningunea ni me jode. Yo me considero famoso, soy un chico que se hizo conocido por su propia cuenta, llegué hasta donde llegué gracias a mí. Davo no se queda sin trabajo, él no vivía de esto. Le va muy bien, vive en un country, tiene su propio auto...", argumentó Holder.

En las últimas horas, en un posteo en su cuenta de Twitter, el periodista y jurado del Bailando 2023, Ángel de Brito, sorprendió a todos al anunciar una noticia bomba sobre uno de los equipos del certamen que conduce Marcelo Tinelli en América.

"Expulsado el coach de #TomásHolder tras su primera gala", escribió el conductor en referencia al coreógrafo Davo Fredes, que este año se sumó a la competencia luego de ser elegido por Lolo Rossi y Eugenia López.

Ángel de Brito prometió dar más detalles en LAM tras haber compartido este anuncio. El periodista y jurado del Bailando 2023 no explicó los motivos detrás de la dura sanción de la producción, ni tampoco quién ocupará su lugar.

Al parecer, Gran Hermano estaba muy conforme con el trabajo de Davos. De hecho, Tomás le dedicó un posteo en su Instagram, donde se muestra sonriente junto al coreógrafo y su talentosa bailarina, Agostina Cauteruccio.

De todos modos, la buena onda duró poco. En sus redes, el coreógrafo colgó un descargo tras haber sido desvinculado del Bailando 2023 y apuntó contra el ex integrante del reality de Telefe:"No soy de hacer estoy porque nunca me manejé así, pero hoy sorpresivamente, sin advertencia, me llamaron para comunicarme que estoy desvinculado por pedido de Tomás Holder".