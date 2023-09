La feroz reacción de Tomás Holder ante un nuevo coqueteo entre Marcelo Tinelli y su mamá

“Pará, que puede ser tu padrastro y te puede tratar bien...”, deslizó Gisela al ver la actitud terminante de Holder y él disparó: “No, anda para atrás vos. No hay padrastro, mamá es mía. La tintura te afectó un poco me parece”.

Fue ahí donde Marcelo le consultó a Gordillo si los celos de su hijo eran reales y ella aseguró que si. "Lo noto muy celoso y no entiendo. Pero primero no me toques, la única que me puede tocar es tu vieja, yo se lo permito, vos no", le insinuó el conductor al joven.

De todas formas, Holder insistió nuevamente en una actitud firme que den por terminada la situación y Marcelo picanteó: "La verdad me das un miedo impresionante, me voy a ir con un miedo acá de Martínez...¿ Vos viste lo linda que está tu mamá? Ella se merece una pareja al lado, no un hijo, un hombre".

La mamá de Tomás Holder cuestionó duramente a su hijo: "Le sacaría..."

Este jueves en LAM (América TV), Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, fue muy crítica con su hijo después de que el ex Gran Hermano no se presentara en el ciclo al que estaba invitado.

"Estaba llegando, en el camino se arrepintió y se bajó Holder de LAM. ¿Por qué? Porque está cansado", anunció el conductor Ángel de Brito. "Ay, ¿cómo criaste a ese chico? Es un desastre", lanzó Fernanda Iglesias.

"No, no es un desastre. No acompaño las decisiones que está tomando Tomás. No me gusta. Yo le pondría un piñón y le sacaría el cansancio. Hoy me cansó, hoy se lo dije. Me cansó con su cansancio, su ansiedad. Loco, tenés 22 años. Yo a los 22 años vendía café en la calle. En este momento está en programa. Despertá", expresó Gisela.

"Cuando le decís estas cosas, que no le pasa a Holder nada más, les pasa a muchos de esta generación que no les gusta el laburo directamente o se cansan fácil", opinó el presentador del programa.

"No sé qué es lo que le pasa con el tema de la ansiedad. Nunca en mi vida tuve ansiedad ni ataques de pánico. El otro día cuando la escuchaba a Coti (Romero)... yo a Coti la re banco, porque la veo como mi hija, y tiene un lugar que se ganó. Y Tomás... no sé, no hace terapia, debería hacer terapia", sostuvo.

Y agregó: "Creo que creció muy rápido siendo muy chico, y el cambio lo hace después de Gran Hermano. Y es un montón para él. Yo estoy opinando como mamá, y Tomás cambió un montón".

"Siempre tiene algún inconveniente", consideró Iglesias. "Para mí tiene miedo. Él está solo en una ciudad que no es de él", respondió. "Bueno, pero toda le gente del país viene a laburar acá", dijo Ángel. "No habla, no cuenta, no pide ayuda", expresó la mamá de Holder.

"Da la impresión de que le faltan herramientas", opinó Maite Peñoñori. "Tomi tiene un montón de libros leídos, tiene herramientas. Él entrenaba, cuidaba a sus hermanitos, estaba en casa", contestó. "¿No le jorobará que vos estés en los programas de televisión?", le preguntó Marcela Feudale. "Para mí sí, no me lo dijo, pero para mí siente que le robo protagonismo", cerró.