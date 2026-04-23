La escandalosa declaración de El Polaco sobre su relación con Barby Silenzi: “Digo...”

Pergolini recordó la polémica que se instaló por la selfie en el baño en donde se veía el pie de una mujer de fondo y El Polaco aseguró: “Yo estaba con Barby, era ella. Sino, no la subo, tan bolú no soy”.

"Tenés fama de muy tiroteador", le dijo el conductor. Y el cantante comentó sonriendo: "Es más la fama de lo que es". Sin embargo, al instante pusieron al aire un tape de la visita del artista a la mesa de Juana Viale donde elogió en la cara a Ingrid Grudke.

"Le dijiste ahí nomás que de chico estabas enamorado de ella”, le recordó Mario Pergolini. Y El Polaco contestó sin vueltas: “Estaba soltero ahí. Fueron diez minutos, fue un break. Yo digo lo que siento, soy una persona que digo lo que siento”.

“¿Pero vos no considerás soltería cuando hay una discusión?“, se metió Rada. Y el cantante valoró su relación con Barby Silenzi: ”Puede ser, aunque sea no tengo culpa. No sé cuántas veces nos separamos, fuera de joda, es un montón".

"Ella es piola, me re banca. Todas las parejas se separan y nosotros seguimos juntos, nada fue tan grave o importante para que nuestro amor no siga", cerró el cantante elogiando a su mujer.

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El Polaco comentó la sorpresiva carrera que lo apasiona y empezará a estudiar

El Polaco sorprendió a Mario Pergolini al aire al revelar que está listo para iniciar una nueva carrera, un sueño de infancia que lo entusiasma y desafía.

El artista tropical comentó que comenzará a estudiar para convertirse en piloto de avión. “Lo que voy a hacer es algo que me gustó de chico: piloto de avión. Voy a arrancar ahora a hacer las clases”, comentó entusiasmado.

El conductor, con experiencia propia en el tema, no dudó en alentar la decisión: “Yo lo hice, las primeras 40 horas las vas a pasar genial”, comentó.

Acto seguido, Mario Pergolini explicó que la elección no fue casual, sino que surgió de un miedo que lo acompañó durante años: “Era insoportable viajar conmigo. He estado en viajes donde se caían todas las máscaras”.