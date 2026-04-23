La escandalosa declaración de El Polaco sobre su relación con Barby Silenzi: “Digo...”

El Polaco dejó varias declaraciones picantes tras su visita al programa Otro Día Perdido (El Trece) y una de ellas fue cuando Mario Pergolini le consultó por su actual vínculo con Barby Silenzi.
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El cantante El Polaco fue sincero al aire en Otro Día Perdido al referirse a su actual vínculo con Barby Silenzi tras pasar por algunas tormentas.
El Polaco dejó varias declaraciones picantes tras su visita al programa Otro Día Perdido (El Trece) y una de ellas fue cuando Mario Pergolini le consultó por su actual vínculo con Barby Silenzi.
El cantante de cumbia fue sincero y respondió con humor cuando Mario Pergolini le consultó sobre cómo se encuentra su relación con la madre de su hija Abril.
“Sigo en pareja. Es minuto a minuto esto, ¿viste? Ya estoy separado, ahí volvimos de vuelta...“, bromeó el artista ante la pregunta del conductor sobre su presente sentimental.
En esa línea, el cantante bromeó acerca de la cantidad de idas y vueltas que tuvo en el último tiempo con su pareja y que trascendió en los medios.
Pergolini recordó la polémica que se instaló por la selfie en el baño en donde se veía el pie de una mujer de fondo y El Polaco aseguró: “Yo estaba con Barby, era ella. Sino, no la subo, tan bolú no soy”.
"Tenés fama de muy tiroteador", le dijo el conductor. Y el cantante comentó sonriendo: "Es más la fama de lo que es". Sin embargo, al instante pusieron al aire un tape de la visita del artista a la mesa de Juana Viale donde elogió en la cara a Ingrid Grudke.
"Le dijiste ahí nomás que de chico estabas enamorado de ella”, le recordó Mario Pergolini. Y El Polaco contestó sin vueltas: “Estaba soltero ahí. Fueron diez minutos, fue un break. Yo digo lo que siento, soy una persona que digo lo que siento”.
“¿Pero vos no considerás soltería cuando hay una discusión?“, se metió Rada. Y el cantante valoró su relación con Barby Silenzi: ”Puede ser, aunque sea no tengo culpa. No sé cuántas veces nos separamos, fuera de joda, es un montón".
"Ella es piola, me re banca. Todas las parejas se separan y nosotros seguimos juntos, nada fue tan grave o importante para que nuestro amor no siga", cerró el cantante elogiando a su mujer.
El Polaco sorprendió a Mario Pergolini al aire al revelar que está listo para iniciar una nueva carrera, un sueño de infancia que lo entusiasma y desafía.
El artista tropical comentó que comenzará a estudiar para convertirse en piloto de avión. “Lo que voy a hacer es algo que me gustó de chico: piloto de avión. Voy a arrancar ahora a hacer las clases”, comentó entusiasmado.
El conductor, con experiencia propia en el tema, no dudó en alentar la decisión: “Yo lo hice, las primeras 40 horas las vas a pasar genial”, comentó.
Acto seguido, Mario Pergolini explicó que la elección no fue casual, sino que surgió de un miedo que lo acompañó durante años: “Era insoportable viajar conmigo. He estado en viajes donde se caían todas las máscaras”.