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El fuerte video de Allegra llorando en su fiesta de 15 por su papá Fabián Cubero

En medio del glamour, los rumores y la interna familiar, la hija de Nicole Neumann no pudo contener las lágrimas al escuchar el profundo mensaje que Fabián Cubero le dedicó frente a todos en una de las escenas más emotivas de su fiesta.

27 abr 2026, 08:00
El fuerte video de Allegra llorando en su fiesta de 15 por su papá Fabián Cubero
El fuerte video de Allegra llorando en su fiesta de 15 por su papá Fabián Cubero

El fuerte video de Allegra llorando en su fiesta de 15 por su papá Fabián Cubero

La fiesta de 15 de Allegra Cubero estuvo rodeada de expectativa, lujo y toda la atención puesta en la interna familiar que desde hace años mantiene en tensión a Fabián Cubero, Mica Viciconte y Nicole Neumann. Sin embargo, en medio de una noche cargada de producción, brillos y repercusión en redes, hubo un instante íntimo que terminó robándose toda la escena.

Lejos de las polémicas previas, el momento más fuerte del cumpleaños llegó cuando se proyectó un mensaje especial de Fabián para su hija. Según mostró una amiga cercana al exfutbolista en redes sociales —y luego replicó el propio Cubero—, Allegra no pudo contener las lágrimas al escuchar las profundas palabras que su papá le dedicó en una fecha tan significativa.

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“Hoy es una noche que va a quedar grabada para siempre en tu corazón, rodeada de toda la gente que te ama y que te cuida desde algún lugar del cielo: como el abuelo Carlitos y tu padrino Chicho”, decía el emotivo texto, en referencia a seres queridos ausentes que tocaron una fibra profundamente sensible en la adolescente.

Visiblemente movilizada, Allegra se fundió en un abrazo con su padre mientras la emoción invadía el salón. Pero hubo una frase que terminó por quebrarla por completo: “Mi consejo como papá es que nunca dejes de soñar, recordá que en cada paso que des yo voy a estar ahí acompañándote en silencio y observando cómo vas construyendo tu propio camino”.

El silencio de los invitados y las lágrimas de la cumpleañera transformaron por completo el clima de una noche que hasta entonces parecía enfocada en el glamour y la exposición. Ya no importaban los detalles de la organización ni las especulaciones familiares: era simplemente un padre expresando su amor incondicional.

El cierre del mensaje fue igual de contundente y terminó de sellar uno de los momentos más conmovedores de la velada: “Sabiendo que cuando me necesites siempre voy a estar ahí a tu lado. Estoy muy orgulloso de vos. Te amo desde siempre”.

Así, en una celebración atravesada por rumores, comparaciones y viejas tensiones, Allegra y Fabián protagonizaron una escena tan genuina como emotiva, que dejó en claro que, más allá de cualquier conflicto, el vínculo entre padre e hija fue el verdadero corazón de la noche.

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