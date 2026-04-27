El fuerte video de Allegra llorando en su fiesta de 15 por su papá Fabián Cubero

El silencio de los invitados y las lágrimas de la cumpleañera transformaron por completo el clima de una noche que hasta entonces parecía enfocada en el glamour y la exposición. Ya no importaban los detalles de la organización ni las especulaciones familiares: era simplemente un padre expresando su amor incondicional.

El cierre del mensaje fue igual de contundente y terminó de sellar uno de los momentos más conmovedores de la velada: “Sabiendo que cuando me necesites siempre voy a estar ahí a tu lado. Estoy muy orgulloso de vos. Te amo desde siempre”.

Así, en una celebración atravesada por rumores, comparaciones y viejas tensiones, Allegra y Fabián protagonizaron una escena tan genuina como emotiva, que dejó en claro que, más allá de cualquier conflicto, el vínculo entre padre e hija fue el verdadero corazón de la noche.