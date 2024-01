El reclamo al aire de Laurita Fernández a Nico Cabré, a dos años de su separación

“Nico la está rompiendo con Los mosqueteros del rey, que la está rompiendo en el Teatro Astral”, deslizó Laurita sobre la comedia en la que comparten escenario ambos actores. Y acto seguido lanzó pícara: “A mí no me invitaron todavía. No recibí la invitación”.

Fue allí que ante el evidente reclamo -con buena onda- destinado a su ex, generó las risas de todos en el set televisivo. “Acá somos 40, así que una función te llenamos” concluyó pícara Laurita Fernández, de novia actualmente con su productor, Peluca Brusca.

Embed

Laurita Fernández reveló los verdaderos motivos de la separación con Nicolás Cabré

Laurita Fernández siempre creyó que Nicolás Cabré era el amor de su vida. La actriz y conductora salió durante 3 años con el actor pero las cosa terminó hace ya dos años.

La pareja tuvo varias idas y vueltas, y la última reconciliación a fines de 2021, la rubia se ilusionó con formar una familia y hasta habían compraron una casa para hacerlo, pero todo quedó en la nada.

Así, luego de un tiempo, allá por agosto de 2022 en una entrevista Laurita se animó a hablar de los verdaderos motivos por los que no funcionó ese vínculo en una entrevista con LAM. "Siempre fue todo muy concreto por eso tuvimos varias idas y vueltas. No es que había algo que detonaba el vínculo y no quería verlo nunca más”, dijo.

laurita fernandez 1.jpg

“Pensábamos distinto y después, quizás coincidíamos y todo se acomodaba", indicó al respecto. Entonces aclaró: "Pasa que lo que te enamora de una persona, eso te empieza a molestar. Después a la distancia, uno lo analiza de forma diferente".

"Me encanta que tengamos un buen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos”, afirmó sobre Cabré, dejando fuera de esta cuenta a sus ex: Federico Bal y Fede Hoppe, en una nota con Catalina Dlugi.