Nicolás Cabré habló por primera vez de su ruptura con Laurita Fernández: "Si no va... no va"

Nico Cabré.jpg Nicolás Cabré se puso serio a la hora de hablar de sus rupturas sentimentales en No es tan tarde, pero dejó algunas frases que se leyeron como destinadas a su última ex, Laurita Fernández.

“La vida es simple, sólo que nosotros no podemos verlo”, aseguró entonces el actor que tiene un larguísimo historial amoroso en su haber. Y agregó que cuando algo se termina “Ya está”. “A veces la peleo mucho, mucho... hasta que entro en un estadio en el que decís que si no va, no va”, graficó Nicolás Cabré sobre la cuestión.

Además intentó ser correcto al explicar “Obviamente que sufro, me duele, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”. Y para redondear , sumó “La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros hijos así, nosotros somos los que no la vemos... pero es así”, y dejó una frase que sonó a metamensaje destinado a su última ex, Laurita Fernández: “A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”.

Embed

La cara de Laurita Fernández cuando le preguntaron por Nicolás Cabré

El último jueves de diciembre de 2021, Laurita Fernández estuvo invitada al anteúltimo programa Los ángeles de la mañana. Allí la bailarina recordó su paso por el ciclo y expresó sus ganas de volver a trabajar con Ángel de Brito.

Pero en determinado momento, Pía Shaw desconcertó a Laurita y al conductor con una pregunta: "¿Estás separada?”.

"¿De quién?", exclamó la invitada. "¿No leíste los portales?", acotó Ángel. "De Nico, porque capaz que habían vuelto", retrucó la angelita. "Sí. Todo bien pero ya esta vez no vamos a volver, ya no”, precisó la rubia.

Embed

"¿Te escriben muchos candidatos?", quiso saber Pía. "Por Instagram, deportistas y esas cosas, pero yo no le doy bola a eso. Me da mucha bronca porque veo mensajes, entro a al perfil... ¡y tienen pareja!”, reveló la bailarina.