El reclamo de Eduardo Fort a Rocío Marengo tras conocerse el romance que tuvo con El Kun Agüero

"El otro día vino Rocío Marengo al programa. Compartimos camarín. Cuando terminó el programa, después que contó cosas de su pasado, e un momento le llega un mensaje de su pareja y me dijo: 'uh'", detalló la angelita.

Marixa Balli no se enteró qué le dijo Eduardo, pero -al juzgar la reacción de su compañera- entendió que no lo habría tomado del todo bien. "Espero que no haya tenido ningún tipo de problema", añadió.

La reina de la Cachaca saltó en defensa de Rocío Marengo y lanzó una reflexión que refleja que se toma los hechos de su vida con mucho relax. "Todos tenemos pasado. Lo que importa es el presente y quién está con vos. Yo me hago de todo y uno tiene que ser así", sentenció.

Rocío Marengo y su increíble furcio en LAM al confesar con qué famoso ex futbolista salió

Rocío Marengo protagonizó un increíble furcio al aire en el ciclo LAM, América Tv, cuando estaba repasando su historial botinero y le dijo a Ángel de Brito el nombre de un famoso ex futbolista con quien tuvo un romance sin darse cuenta que quedó captada por las cámaras.

“No salí con Martín Palermo. Él era el exmarido de mi amiga Jaqueline Dutrá. Hace mucho que no la veo. No sé en qué andará”, dijo la modelo al comienzo al recordar su pasado amoroso con futbolistas.

“¿Fuiste muy botinera o poquito? ¿2 o 3 botines probaste?”, le preguntó el conductor. “Poquitos. Lo que pasa es que yo trabajaba en Mar de fondo, hacía notas, y a Fantino no le gustaba que yo me vincule con ellos. Tampoco salí con Alejandro Fantino. Era mi amigo. Yo le presenté chicas muy famosas”, contó Marengo.

Y continuó: “Yo salí con el Bombón Rosada que jugaba en Chacarita y en Boca. La familia es un amor. También tuve otro novio… ¡Es horrible lo que estoy haciendo! Jugaba en la selección uruguaya. Sebastián Sosa, si mal no recuerdo porque pasaron muchos años”.

Ahí, cuando creía que no estaba siendo enfocada por la cámara, Rocío Marengo se tapó la boca con sus manos y le dijo a Ángel el nombre del Kun Agüero, algo que se notó claramente y las angelitas dijeron su nombre en voz alta.

“¡Se escucha, bolud...!”, la advirtió entre risas el conductor y agregó antes de presentar una publicidad: “¿Saliste con el Kun Agüero? Ahora vamos a desarrollar todo este tema”.

Luego de ese incómodo momento, Rocío Marengo recordó esos años de juventud y salidas nocturnas: “¡Qué linda época! Si yo me muero mañana, yo quiero decirlo. Qué linda época la que vivimos de ir a Esperanto, La Diosa, Sunset, Folia. ¡Qué lindos amigos que tengo de esa época!”.

Después, Rocío Marengo intentó aclarar tras ventilar el nombre del Kun: “Se entendió mal”. Y Ángel de Brito le dijo: “No, no. Se escuchó Kun Agüero clarísimo”. Y la invitada comentó: “Quería decir que él salió con una amiga”. “Ya no lo podés arreglar, ya está”, cerró el conductor.

