Rocío Marengo y su increíble furcio en LAM al confesar con qué famoso ex futbolista salió

“¿Fuiste muy botinera o poquito? ¿2 o 3 botines probaste?”, le preguntó el conductor. “Poquitos. Lo que pasa es que yo trabajaba en Mar de fondo, hacía notas, y a Fantino no le gustaba que yo me vincule con ellos. Tampoco salí con Alejandro Fantino. Era mi amigo. Yo le presenté chicas muy famosas”, contó Marengo.

Y continuó: “Yo salí con el Bombón Rosada que jugaba en Chacarita y en Boca. La familia es un amor. También tuve otro novio… ¡Es horrible lo que estoy haciendo! Jugaba en la selección uruguaya. Sebastián Sosa, si mal no recuerdo porque pasaron muchos años”.

Ahí, cuando creía que no estaba siendo enfocada por la cámara, Rocío Marengo se tapó la boca con sus manos y le dijo a Ángel el nombre del Kun Agüero, algo que se notó claramente y las angelitas dijeron su nombre en voz alta.

“¡Se escucha, bolud...!”, la advirtió entre risas el conductor y agregó antes de presentar una publicidad: “¿Saliste con el Kun Agüero? Ahora vamos a desarrollar todo este tema”.

Luego de ese incómodo momento, Rocío Marengo recordó esos años de juventud y salidas nocturnas: “¡Qué linda época! Si yo me muero mañana, yo quiero decirlo. Qué linda época la que vivimos de ir a Esperanto, La Diosa, Sunset, Folia. ¡Qué lindos amigos que tengo de esa época!”.

Después, Rocío Marengo intentó aclarar tras ventilar el nombre del Kun: “Se entendió mal”. Y Ángel de Brito le dijo: “No, no. Se escuchó Kun Agüero clarísimo”. Y la invitada comentó: “Quería decir que él salió con una amiga”. “Ya no lo podés arreglar, ya está”, cerró el conductor.

El filoso comentario de Rocío Marengo sobre la ex mujer de Eduardo Fort: "Le tendrían que hacer el test..."

Rocío Marengo y Eduardo Fort están en pareja hace diez años y, en ese trayecto, no todo fue ni es color de rosas porque la exmujer del empresario, Karina Antoniali, cada vez que puede le tira un palito a la modelo.

Resulta que, como el matrimonio de Antoniali y Fort finalizó en muy malos términos, Marengo suele recibir chicaneos de parte de Karina.

Por ejemplo, en el casamiento de su hija Macarena, Antoniali se burló de las versiones de que su ex iba a volver a casarse y expresó que "hay que tener cuidado" porque ella "lo conocía bien".

Ahora, la bailarina, consultada por los dichos de Karina, disparó filosa: "Creo que se tendrían que hacer el test de alcoholemia antes de dar una nota".

Después, agregó: "Ni ella me tiene que caer bien a mí, ni yo a ella. Es parte del pasado de Edu y yo no hablo de ella porque hay dos nenitos en el medio que yo respeto, pero estoy en una situación incómoda porque se me pega pero no puedo responder".

Y cerró: "Por mi forma de ser no contesto pero a mí no me pasa nada con ella".