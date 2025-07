Griselda Siciliani le puso los puntos a Luciano Castro ante su propuesta de casamiento: "Me dijo..."

Sobre los rumores sobre convivencia sobre la pareja que surgen en la prensa, Luciano Castro aclaró: "No me molesta que se hable de eso, es un tema que nosotros tenemos re claro y me causa hasta gracia. Es algo que yo quiero y ella no quiere, no es debate. Es algo que yo quiero y ella no".

En ese sentido, Luciano Castro dejó en claro las diferencias que tiene con la actriz sobre la idea de compartir el mismo techo: "Si te seguís eligiendo convivís, no hay mucho misterio".

Y contó después que sí le propuso casarse a su novia y cuál fue sorpresiva la respuesta de Siciliani: "Le propuse casamiento, me dijo que sí, y después me dijo: no bolu.. era un chiste. La respuesta fue: si no hay nada que firmar, sí. No queremos casarnos", sentenció sonriendo ante la presencia de la actriz al lado.

El romance entre Griselda Siciliani y Luciano Castro comenzó con fuerza en 2024 luego de que el actor se separó de Flor Vigna. Ambos habían tenido una historia hace muchos años y volvieron a reencontrarse.

"No nos parecemos mucho en un montón de cosas, somos muy diferentes en esas cuestiones, pero nos reímos. Tenemos buen humor, hablamos mucho, nos reímos mucho de nosotros, de nuestras pavadas, de nuestras diferencias. Y la pasamos bien”, explicaba Siciliani en una reciente nota sobre su relación con Castro.

Sabrina Rojas contó cómo se lleva con Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Estamos..."

Sabrina Rojas sorprendió a sus seguidores al contar cómo está su relación hoy con su ex pareja y padre de sus hijos, Luciano Castro, y la actual novia Griselda Siciliani.

La conductora de Pasó en América (América TV) abrió la cajita de preguntas y respuestas de Instagram y dejó que los internautas le hicieran diversas consultas.

"¿Cómo es tu relación hoy en día con el padre de tus hijos y con su pareja?", quiso saber un usuario. La rubia afirmó de manera contundente:"Bien, estamos en paz".

Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron definitivamente en 2021 después de más de una década juntos luego de conocerse en el verano 2010 y tiene dos hijos, Esperanza y Fausto.