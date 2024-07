La autora de Patito Feo reveló una feroz interna entre Brenda Asnicar y Laura Esquivel

En medio de la euforia por este reencuentro, la escritora compartió un video en su cuenta de TikTok y comentó: “17 años después de Patito Feo... ¡esto es mucho! Es muy fuerte. Quiero que sepan que cualquier comentario mío puede ser subjetivo... Adoro a Brenda".

Brenda Asnicar y Laura Esquivel

“Hablemos de qué lindo cuando pasa el tiempo, cuando dos mujeres se reencuentran y pueden subsanar la verdadera relación de Patito y Antonella, o de Laura y Brenda. ¿O de quién estamos hablando?", expresó dando a entender que no solo sus personajes tenían conflictos.

Luego confirmó las sospechas y aseguró: “¿Será que la ficción se transformó en realidad? Sí, y lo cuento ahora que ya pasó, que estas dos chicas se pudieron reunir en un escenario y brillar juntas. No se me hubiera ocurrido contarlo cuando estábamos en problemas, cuando era complicado y no se llevaban bien”.

“Qué bueno cuando se pueden limar asperezas que por ahí no eran ni de ellas, eran de la vida, de familias, padres, madres, tantas cosas que se mezclan en un programa de televisión. Estoy esperando a que vuelva Brenda y me cuente todo", finalizó.

La fuerte reflexión de Laura Esquivel tras recibir una ola de críticas en un video

Laura Esquivel fue protagonista de la exitosa tira Patito Feo y nunca dejó de perseguir sus sueños en el mundo del arte. Este año lanzo su propia música, pero no todo salió como esperaba con el estreno de su última canción.

La semana pasada la cantante publicó en sus redes sociales un fragmento del videoclip de “Ya no me duele” y recibió una ola de comentarios negativos que la llevaron a realizar un fuerte descargo sobre el hate y las opiniones ajenas.

Con mucha seriedad, Laura grabó un video para reflexionar sobre el tema y expresó: "Hace unos días recibí muchísimo hate en un reel mío y esto es lo que pensaba mi mente mientras que leía esos comentarios negativos".

Laura Esquivel Ya no me duele

En el mismo video, incluyó capturas de los comentarios que dejaron en el posteo. "Ya falta una dieta, buen consejo, a cuidarse", "Movete un poco más nenita, parece que estas haciendo una pasada", "Las botas te cortan la pierna, mala elección", "Ya está vieja la patito", fueron algunos de ellos.

De esta forma, fue respondiendo uno por uno y sentenció: "¿Cómo te explico que como sano? ¿Cómo te explico que necesitaba estar quieta porque el plano quedaba mejor así? ¿Cómo te explico que son las botas que a mi m gusta usar?¿Cómo te explico que tu comentario es extremadamente agresivo?"

Así, continuó hasta el final del video y concluyó: "Recordalo siempre, los comentarios negativos de otros no te definen. Lo que si te define es lo que vos te decís a vos mismo después de leer esos comentarios".