El romántico gesto de Yuyito González a Javier Milei por su aniversario de dos meses

“Nuestro primer beso fue en el Luna Park el 22 de mayo, pero el 13 de agosto les contamos a todos de nuestro amor. Hoy hace dos meses de ese día”, escribió Yuyito junto a la primera tapa de revista en la que salieron juntos.

Acto seguido, celebró la fecha y expresó: “Feliz mesario, amor, y gracias por compartir tu vida conmigo. Te amo”.

Como retribución el Presidente compartió el posteo en sus redes y le dejó una respuesta para sus palabras de cariño. "Amarte hasta la eternidad", agregó.

Yuyito González y Javier Milei

El ninguneo de Yuyito González a Mirtha Legrand por la dura opinión de su relación con Milei

Mirtha Legrand aseguró que no le gusta el romance de Javier Milei con Yuyito González y ahora la mediática salió a contestarle de manera contundente.

Consultada sobre las personas que no “aprueban” su romance, Yuyito remarcó: “No me interesa lo que piense la gente”. “¿Tenés relación con Mirtha? ¿Viste lo que dijo?”, preguntó la notera de Socios del espectáculo (El Trece).

Luego, González indicó: “Yo voy al programa y hay buena onda, pero nada más. No escucho a nadie. ¿vos le preguntás a la gente con quién tenés que ponerte de novia? Yo tampoco”.

“Pero la de Mirtha es una opinión importante, ¿o no?”, consultó la notera. Y Yuyito blanqueó: “Nadie que me tire mala onda es importante”.

La conductora fue sincera cuando posteriormente le preguntaron por una posible mudanza con Javier Milei: “Tenemos un plan de mudanza programado para dentro de no demasiado tiempo, sí. Estamos todo el tiempo que podemos juntos porque nos encanta y estamos felices”.

“Disfrutamos mucho este momento. No voy a contar nada más porque si fuera por mí digo todo, pero no puedo porque después recuerdo quién es mi novio”, sumó.

Yuyito enfrentó además las críticas por su relación: “Creo que nunca me hicieron tanto bullying como ahora. La verdad es que estoy tan feliz que me lo banco y no le doy mucha bola. No se gasten porque a mí no me llega nada”.