El sentido mensaje de Dalila tras haber sido operada de urgencia: "Tengo..."

El fin de semana, según contaron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo (Crónica), Dalila dio un show en estado de ebriedad. "En un show privado no cumplió las expectativas. Doble escándalo, cantó en un casamiento y no asistió a otro evento. Acude a un casamiento en Tucumán, estaba contratada para cantar. No pudo cumplir con todos los músicos en el escenario", relató Pecoraro.

"En el video se vislumbra que estaría tomando una bebida con alcohol, sentada y sin capacidad de poder entonar correctamente", continuó diciendo el periodista. "No sabemos qué está pasando con Dalila, no se la ve en óptimas condiciones", opinó Piaggio.

Dalila aniquiló a La Bomba Tucumana: "Hace 40 años que canta La pollera amarilla"

De invitada en LAM, la cantante Dalila blanqueó su enemistad con Gladys La Bomba Tucumana. "Somos dos totalmente diferentes, gracias a Dios", expresó al referirse a la intérprete de La pollera amarilla.

Pero eso no fue todo. Dalila criticó, además, el perfil mediático de su colega. "No me gustó el personaje que se comió en su momento, que hablaba de todo el mundo", añadió.

Pía Shaw aprovechó la oportunidad y le preguntó a la invitada si ella había bajado a Gladys de un concierto.

Ante la consulta de la angelita, Dalila contó su verdad sobre ese rumor.

"Los productores tienen la opción de elegir. Me eligieron a mí y la bajaron a ella. Después ella hizo varios shows, pero me hizo problema a mí por un lugar", explicó la cantante de cumbia.

Dalia también recordó que, en sus inicios, se cruzó con Gladys y tuvo una actitud que dejó mucho que desear. "Cuando yo empecé, una noche pasó por donde estábamos los nuevos, con un tapado de leopardo y una botas blancas, ¿y vos pensás que saludó a alguien?", relató.

Por último, la invitada cuestionó el talento de La Bomba. "¿Cuántos años hace que tiene un carrera? ¿40 años? Hace 40 años que canta La pollera amarilla", sentenció.