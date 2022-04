Después de aparecer borracha y balbuceando en un escenario, Dalila se justificó

En el video se observa que Dalila se tambaleaba en el escenario y balbuceaba las letras de sus canciones.

El estado de la cantante generó preocupación entre muchos de sus fans, aunque esta no sería la primera vez que ven así a su ídola.

El descargo de Dalila tras el escándalo

Tras las críticas que recibió en las redes por su estadio en ese concierto, Dalila rompió el silencio.

"Reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario", afirmó la estrella de la cumbia y apuntó contra quien la filmó: "No creo que la persona que divulgó eso haya estado tomando agua a esa hora"

Dalila indicó que trata de no dejarse llevar por las críticas. Sin embargo, algunos comentarios logran herirla. "Me dolió escuchar que me gusta tomar champaña”, sostuvo.

Por último, la cantante mencionó que no cree haber defraudado a sus fans. "A mi público siempre intento darle lo mejor y creo que me brindé a todos como persona”, sentenció.