El sincericidio de Rosina al pensar en una posible vuelta de Lucia a Gran Hermano: "¿Cómo hago?"

"¿Sabés lo que estaba pensando? Si meten a Luchi en un congelados es una cagada, porque ¿cómo hacés para aguantarte de no abrazarla y no hablarle? Yo quiero que entre y que ese reencuentro sea 'el reencuentro'. ¿Entendés? Sino me tengo que quedar así, dura.", reconoció Rosi.

Al escuchar el pensamiento de su amiga, Zoe trató de consolarla y deslizó: "Lo pueden tener afuera igual...". "Bueno, sí. Mejor, mucho mejor. Tenés razón. Es verdad. Pero, igual, tremendo desafío, quieta...", insistió Rosina.

"Me puedo llegar a volver loca si la meten en un congelados. Tremendo, raro. A parte imaginate que viene, me habla, me dice algo. ¿¡Cómo hago!? Me enloquezco. Voy a tener que estar atada...", agregó.

Embed

La inesperada pelea entre Zoe y Rosina en Gran Hermano: "Te afanás todo"

La amistad entre Rosina Beltrán y Zoe Bogach dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) parecía algo indestructible. Sin embargo, este martes el público se sorprendió porque ambas protagonizaron una tensa discusión frente a sus compañeros.

Todo sucedió cuando los participantes tuvieron que unirse en un desafío que tenía como objetivo hacer una preparación en la cocina. Mientras finalizaban dicha acción, ocurrió el cruce que dejó a todos sin palabras.

“Desde cuando tan correcta, si te afanás todo. Amiga, te estoy convidando”, deslizó Rosina apuntando contra su amiga.

En tanto, la rubia no se quedó callada y contestó: "Te dije que no quería, que la quería para la decoración". "Pero si fuiste agarrar ahí con las manos”, insistió la oriunda de Uruguay.

Cansada de los comentarios de Rosina, Zoe estalló y concluyó ida el vuelta en un tono elevado. ¡Pero pensé que sobraban!, exclamó ante la mirada de expectante de los demás jugadores.