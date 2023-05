El sobrino de Romina Uhrig aniquiló a su tía y contó la verdad de su reconciliación con Walter Festa

Lo llamativo fue, que Romina había posteado una foto en sus redes sociales junto a L-Gante, lo que no solo disparó rumores de un presunto romance, sino que también, motivó a Fabián Herrera, a dar su punto de vista.

Sobrino de Romina

El joven, que se hizo conocido por entrar unos días a la casa más famosa del país para apoyar a su tía, dejó expuesto a Festa al señalar que su decisión de permanecer junto a la ex “hermanita” no sería precisamente por amor, sino por interés.

“Gente no sean ingenuos, no se crean ese circo de L-Gante, Romina y Walter, mucho ruido eso”, comentó en su cuenta de Twitter, y añadió: "Walter Festa es el verdadero ‘Me cuelgo de Romina’. La había dejado morir y ahora para todos lados ‘Que hombre’. Les tiro la posta bue".

Según se supo, a la pareja les causó malestar coincidir con L-Gante en el cumpleaños de Ariel Ansaldo. Al parecer, una vez se percataron de la presencia del músico, tanto ella como el expolítico no tardaron en irse enojados de la celebración en honor a su ex compañero.

Romina Uhrig

Romina Uhrig le respondió a Ángel de Brito: "No quiero ir a LAM porque..."

El enfrentamiento entre el conductor de LAM, Ángel de Brito, y la ex participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig parece no tiene fin. Siguen sumando round pero el periodista se cansó y dijo que le iniciará acciones legales a la ex diputada.

En diálogo con PrimiciasYa, Romina explicó el motivo por el cual no iría a LAM y hasta incluso que, tanto el conductor como la panelista, Yanina Latorre, deberían arrepentirse de todo lo que dijeron de ella, tanto de las causas, como las informaciones sobre su relación con Walter Festa.

"Con Walter volvimos, hace más de dos semanas, estamos apostando de vuelta por la pareja y lo hacemos por la familia", comenzó diciendo Romina al ser consultada por su reconciliación con el el exintendente de Moreno.

Luego, con respecto a De Brito, dijo tajante: "Si quiere ir a la Justicia, que haga lo que tenga que hacer, la verdad no voy a decir más nada. Yo nunca hablé de ellos pero él y Yanina hablaron muy mal de mí. Que hagan lo que tengan que hacer".

Molesta con Ángel y Yanina, añadió: "Dijeron muchas mentiras que me molestaron. Dijeron que cobraba un sueldo de 300 mil pesos, que saqué a unos abuelitos de unas tierras, de que seguía cobrando, dijeron de todo, un poquito de todo. La verdad es todo mentira".

Sobre si estaría ir dispuesta al exitoso ciclo de América TV, indicó: "Yo estuve por ir a LAM dos veces pero Telefe me lo canceló, y después cuando estuve por ir yo me sentía muy mal. Y la verdad que con todo lo que pasó no me sentiría cómoda. Salí hablar y lo dije, porque para mí cuando hay mentiras e injusticias lo primero que hago es salir y aclarar. Y no quiero ir a un programa donde me hagan sentir mal".