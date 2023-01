El sorpresivo anuncio de El Polaco tras los preocupantes mensajes de Karina La Princesita

Karina Princesita posteo preocupante.jpg

En tanto, otras de las publicaciones que alarmó a sus seguidores virtuales fue otro posteo en el aseguró "Quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió".

Karina Princesita posteo preocupante1.jpg

En este contexto, en las últimas horas El Polaco -ex de La Princesita y el padre de su hija Sol- hizo un anuncio desde sus redes que muchos relacionaron precisamente con Karina. "Por problemas familiares esta noche no me voy a presentar en Bruto", avisó el cantante tropical que tenía pautado un show en la conocida disco marplatense. ¿Será?

Pola posteo problemas familiares.jpg

Karina La Princesita dio detalles escalofriantes del delicado problema de salud que atraviesa

Como muchos artistas, Karina La Princesita utiliza sus redes sociales para mantener contacto con sus admiradores, y uno de los posteos que subió a comienzos de año no fue del todo feliz, ya que habló en detalle del delicado problema que atraviesa.

"Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie. Sentís que te morís", comenzó en sus stories de Instagram, que mostraron en Nosotros a la mañana (El Trece), y analizaron en detalle.

"No sabés qué hacer, no podés respirar", sumó la cantante sobre el trastorno de ansiedad que sufre y que es más común de lo que se piensa, razón por la cual decidió compartir con sus seguidores su dolencia, para también poder ayudar a otros.

Embed

Tanto el conductor, El Pollo Álvarez, como Cinthia Fernández, hablaron de lo que, consideran, la llevaron a Karina a una situación tan delicada.

Según contaron, la cantante está atravesando momentos muy delicados en parte por la reciente separación de su novio, Nicolás Furman, y los juicios laborales que debió enfrentar con sus ex empleados.