La China Suárez aceptó el desafío de El Polaco ¡Y se sumó al challenge de Ya no quiero verte!

Tras grabar juntos Ya no quiero verte, El Polaco invitó a la China Suárez a crear su propio Challenge, que ya es viral en las redes.

Claro que el cantante tropical no tardó en compartir el challenge desde su feed, logrando en unas pocas horas más de 82 mil likes, y cientos de comentarios aprobatorios lo que lo transformó rápidamente en viral.

Con bermudas blancas y musculosa deportiva del mismo tono y celeste pudo verse mover las caderas a el Polaco junto a una siempre sensual China Suárez, que optó por un pantalón deportivo ancho con cintura ultra baja y una remerita pupera blanca, dejando al descubierto el contoneo de su cintura y sus caderas y mostrando a cámara el ya identificatorio fuck you del video.

El tierno posteo de Alma por la canción de la China Suárez y el Polaco

Hace unos días se estrenó el video musical de Ya no quiero verte, la canción de El Polaco con la China Suárez, que se convirtió rápidamente en un éxito.

La actriz participó del video que se estrenó hace unas horas donde hubo mucho baile, abrazos y un gesto muy particular sobre el final de la novia de Rusherking con su mano: el conocido fuck you. El tema fue grabado en julio en los estudios Leslie Records y en la letra se demuestra que ella ya no quiere saber nada con él.

“Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, finaliza con un contundente gesto a cámara. El tema se convirtió rápidamente en un éxito con más de 1 millón de reproducciones en Spotify y casi 9 millones en Youtube.

Lo cierto es que Alma, una de las hijas del cantante de cumbia -también padre de Sol y Abril-, compartió un tierno posteo en Instagram para felicitar a su papá y a la actriz por la canción. "Felicitaciones papá @elpolaco y @sangrejaponesa", expresó la niña con emojis tiernos. A lo que la China reposteó y comentó: "Hermosa".