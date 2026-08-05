Preocupación por la salud de Rubén Rada: por qué está internado el músico uruguayo

El delicado momento llega cuando Rubén Rada se encontraba con una intensa agenda vinculada a la música. Días atrás, el artista había estrenado ¿Quién va a cantar?, un nuevo ciclo disponible en YouTube en el que recibe a distintos invitados para compartir encuentros musicales.

Este proyecto reflejaba una vez más la vigencia del cantante, que a pesar de sus 83 años continuaba creando y generando propuestas vinculadas al arte. La iniciativa se sumaba a una extensa carrera que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la cultura uruguaya.

Además, Rada estaba trabajando en los preparativos para el esperado regreso de Tótem, la emblemática banda que impulsó durante la década de 1970 y que ocupa un lugar fundamental dentro de la historia musical del país vecino. El grupo tiene anunciadas dos funciones para octubre en la Sala Zitarrosa de Montevideo.

Rubén Rada: el músico uruguayo que llevó el candombe al mundo

Rubén Rada es una de las figuras más emblemáticas de la música popular uruguaya y uno de los grandes renovadores del candombe. Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Omar Rubén Rada Silva construyó una trayectoria artística que supera las seis décadas y lo convirtió en un referente indiscutido de la cultura rioplatense.

Desde muy joven estuvo vinculado a la música afro-uruguaya y al candombe, un pulso que marcaría toda su obra. Sus primeros pasos fueron en agrupaciones y comparsas de Montevideo, hasta que en los años 60 comenzó a consolidarse profesionalmente con proyectos fundamentales como El Kinto, banda pionera del candombe beat junto a Eduardo Mateo.

Con El Kinto, Rada abrió una nueva etapa para la música uruguaya al fusionar ritmos tradicionales con rock, pop y sonoridades modernas. Más tarde integró Tótem, otro grupo clave en la evolución del género, y también pasó por Opa, formación con la que expandió todavía más su lenguaje musical hacia el jazz rock y la fusión.

En 1969 inició su carrera como solista y comenzó a ampliar su popularidad con canciones que se volvieron clásicos, como “Las manzanas”. A lo largo de los años, su obra se destacó por la versatilidad, el carisma y una voz inconfundible, además de su capacidad para unir tradición y vanguardia en una misma propuesta artística.

Su carrera también tuvo un fuerte desarrollo en la Argentina, donde ganó una enorme proyección y se convirtió en un artista muy querido por el público. Allí no solo consolidó su presencia como músico, sino también como figura televisiva y referente cultural del Río de la Plata.

Con una discografía amplia, giras internacionales y reconocimiento de la crítica y del público, Rubén Rada es considerado un pionero del candombe beat y uno de los artistas más influyentes de la música uruguaya contemporánea. Su legado sigue vigente por haber llevado el candombe a nuevas audiencias sin perder la raíz afro-uruguaya que define su identidad.