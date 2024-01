El sorpresivo gesto de Benjamín Vicuña con Rufina, la hija mayor de la China Suárez

Mientras disfrutaba del tiempo de relax y diversión con los pequeños, el actor fue fotografiado por una seguidora y hubo un detalle que llamó la atención de todos.

China Suarez Punta del Este

"Benjamín Vicuña también en Punta del Este con sus hijos y Rufina, se ve que ya hay la mejor de las ondas con La China", escribió Pochi de @gossipeame al compartir la postal.

Sucede que Rufina, es la hija mayor de la actriz, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Así las cosas, Benjamín la llevó con él y sus hermanos a disfrutar de una gran pileta con inflables y juegos.

"Si me preguntan si volvieron...opino que no. La China se lleva bárbaro con los papás de sus hijos porque los prioriza", destacó la influencer ante los rumores de reconciliación que generó la imagen.

Benjamin Vicuña y Rufina Punta del Este

La ex de Lauty Gram contó el violento momento que vivió con la China Suárez: "Fue muy mala"

La China Suárez y Lauty Gram se encuentran disfrutando de la tranquilidad de las exclusivas playas y resort de Punta del Este y en este contexto quien rompió el silencio fue Madison Segreti, ex novia del cantante.

Por primera vez, la joven de 18 años habló en público y relató detalles del mal momento que vivió con la actriz cuando se encontraron cara a cara y habría intentado agredirla en una fiesta. El video con su relato se viralizó rápidamente en las redes.

"¿Es verdad que la China te quiso pegar?", le preguntaron a Madison Segreti. A lo que la joven explicó: "Yo no soy de hablar del tema porque yo sé diferenciar las cosas que pasan en la relación".

Y detalló: "No es algo que yo quiero contar para ir escalando, como puede decir la gente. Ni tampoco voy a negar que es una mujer hermosa. Esto pasó hace meses y hay más personas de testigo".

Y remarcó: "Yo no soy conocida por meterme en problemas o por hacer bardo. No estoy para cubrirle el ort... a nadie. Yo con él tengo cero problema. Yo le deseo lo mejor y siempre fue así y lo va a seguir diciendo porque es una persona importante pero ella fue muy mala conmigo".

Y detalló sobre el supuesto encontronazo con la actriz y actual pareja de su ex: "Esa secuencia que se dijo (de que me quería pegar) es verdad. Me quiso apurar a mí y a mi hermana, nos quiso sacar. En varias ocasiones ha dicho 'sáquenmela de acá que la cag... a piñas'. No fue sólo una vez. Ella tiene 31 años y yo tengo 18".