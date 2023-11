El sorpresivo gesto de Marcelo Tinelli tras los rumores de crisis con Milett Figueroa

Además, desde la misma cuenta del programa escribieron: “Todo el amor para ustedes, Marcelo y Milet”. Pero no quedó ahí, porque el conductor, además de publicar en sus historias la publicación agregó junto al emoji de corazón prendido fuego: “Gracias, señor Bailando”.

Por otro lado, Tinelli había presentado hace unos días en la fiesta de la revista Caras a su novia Milett. Susana Giménez y Mirtha Legrand conocieron de forma oficial a la modelo.

marcelo tinelli historia ig.jpg

Milett Figueroa negó estar separada de Marcelo Tinelli con una firme declaración: "No se crean..."

Inexplicablemente, en las últimas horas comenzaron a circular ciertas versiones de una supuesta crisis entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, a pocos días de haberse mostrado juntos, felices y radiantes en la fiesta de la Revista Caras, donde incluso el conductor presentó a su flamante pareja a las divas de la televisión argentina Mirtha Legrand y Susana Giménez.

Así, este viernes desde LAM (América TV) abordaron a la modelo peruana saliendo de la peluquería en Palermo, y no dudaron en consultarle por estos rumores.

Absolutamente sorprendida, Milett atinó a responder con total sinceridad: “No entiendo por qué me hacen esa pregunta. No tengo por qué hablar de absolutamente nada, todo está bien, todo está muy bien. En verdad yo estoy muy bien, no sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes”.

Al tiempo que ante la insistencia del cronista, Figueroa no pudo más que reiterar: “No entiendo de qué me hablan, en serio. Acabo de salir de la peluquería y me están interviniendo con esta pregunta que no tengo absolutamente idea de nada”.

Horas después, desde su cuenta oficial de Instagram pudo verse el sensual posteo de la modelo con el cambio de look de su cabellera -más rubio y alisado-, al que Marcelo Tinelli comentó casi de inmediato "Diosa absoluta" junto a dos emojis de un corazón y un fueguito, desmintiendo así separación alguna de la flamante pareja.