La inesperada respuesta de El Tirri cuando Marcelo Tinelli le preguntó por su novia: "¿Para qué te voy a mentir?"

"Lo que pasa es que ella tiene un convenio con AirJet", se justificó El Tirri. Desde la tribuna todos se preguntaron "¿qué?". Y Tinelli le respondió: "No tires los chivos para que te den más pasajes".

"No, no, no es un chivo, ya me mandó el pasaje. Llega el domingo 10 de diciembre. Confirmado", aseguró Luciano. "Sí, era el 3. Me lo dijo el otro día", desconfió Marcelo. "Ahora, la pasó para el otro domingo. ¿Por qué? ¿Qué pasa?", quiso saber el presentador.

Ahí, se sinceró y le contestó: "La verdad es que no sé. ¿Para qué te voy a mentir a vos?". Ángel acotó: "Hoy hablé con Mimi. Me dijo 'no sé cuándo voy. Hoy no estoy, estoy en mi país'".

"Qué raro que te dijo eso, pará, ¿dónde tengo el celular? ¿Vos tenés mi celular?", le preguntó a su primo. "Si no me lo das nunca a mí, yo no puedo ni tocarlo", le dijo Tinelli a El Tirri.

"¿Es la misma Mimi?", le preguntó Ángel al participante y agregó: "Me dijo que estaba haciendo shopping para llevarle regalos a todos".

Embed

Tras su reciente eliminación del Bailando 2023, Mónica Farro habló de su vuelta al programa

Esta semana pasó de todo en el Bailando 2023 (América TV). Desde las verborrágicas confesiones íntimas de Moria Casán, pasando por los enfrentamientos de Camila Homs con Martu Morales al señalar ésta que todo el mérito de la rubia era ser la ex de Rodrigo de Paul, hasta la sorpresiva eliminación del concurso de la experimentada vedette y bailarina Mónica Farro.

Así las cosas, según revelaron este viernes en LAM, Homs habría quedado bastante molesta tras el cruce, a pesar de las disculpas de la influencer, por lo que estaría pensando seriamente en retirarse del programa de Marcelo Tinelli.

Al tiempo que Maite Peñoñori aseguró que si Cami termina bajándose del concurso, la producción ya tendría a la persona que la reemplazaría. Y sin dudarlo, anunció directa: "la reciente eliminada, Mónica Farro".

Embed

Así las cosas, este sábado PrimiciasYa se comunicó con la vedette uruguaya, quien confió: "Cuando yo me quedé afuera, al venir a despedirse de mí Marcelo me dijo 'hoy te vas del certamen, pero la semana que viene tengo una sorpresa para vos'".

Y si bien admitió haber escuchado anoche la información de la angelita en LAM, Farro aseguró no estar anoticiada sobre la efectivización de su regreso al programa. "A mí, oficialmente nadie me llamó para decirme nada, así que no sabría en tal caso cuándo, con qué equipo o si realmente va a suceder", explicó a este portal.

Por último, Mónica Farro deslizó entusiasmada: "Pero si lo dijeron, me imagino que sí", aunque reiteró firme no saber "nada por parte ni de Marcelo, ni del Chato, ni de la producción, ni de nadie".