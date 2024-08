El sorpresivo mensaje de Moria Casán a Furia tras su postulación para el Cantando 2024

Al parece, Juliana Scaglione está con muchas ganas de sumarse al certamen. Moria Casán, que podría ser jurado de la competencia, estuvo en Intrusos y dijo que la entrenadora de crossfit tiene mucho futuro en el medio. "Si es doble de riesgo es porque está preparada", opinó.

En su cuenta de Twitter, Furia reaccionó a los dichos de La One y escribió: "Si Moría. Estoy preparada para todo. Soy talentosa. Gracias a mi mamá y papá que eran artistas. Soy deportista. Y soy doble de riesgo. Actriz...que más? Puedo sorprenderte. Sos la one! Abrazo enorme".

La respuesta de Moria no se hizo esperar. La diva alentó a la ex GH. "Que bueno que podes seguir demostrando tu capacidad para estar en los medios. Suelta y sin encierro, con libertad, y que puedas continuar con plenitud lo que anheles", expresó la estrella de la TV.

image.png

Furia de Gran Hermano mete presión para el Cantando 2024: el video que se volvió viral y enloqueció a sus fans

En los últimos días, Ángel de Brito fue adelantando en el ciclo LAM, América Tv, el borrador de las figuras que están en carpeta para integrar la nómina del Cantando 2024.

"Manzana (Federico Farías), Emma Vich, Furia, el Conejo Alexis Quiroga y Coti Romero", fueron los nombres de los ex participantes del reality Gran Hermano que dio el conductor que están siendo considerados para sumarse al certamen.

"La Tora (Lucila Villar) me dicen que está cerrada para Gran Hermano 2025", aclaró Ángel de Brito sobre el futuro televisivo de otra ex GH.

Embed

Lo cierto es que en medio de que su nombre suena fuerte para estar en el Cantando 2024, Juliana Furia Scaglione compartió un video en las redes sociales que se volvió viral e ilusionó a su fandom.

En el mismo se la puede ver con una peluca cantando el clásico de Queen, The Show Must Go On, y su entonación del tema de la icónica banda que lideró Freddie Mercury emocionó a todos sus seguidores.

Al escucharla, los fanáticos de la tatuada hacen fuerza para que finalmente la polémica ex GH pueda estar en la próxima edición del Cantando. Veremos qué sucede.

furia cantando.jpg

Furia apuntó a María Becerra, los fans le pararon el carro y quedó expuesta de la peor manera

El pasado fin de semana, Furia y Emma Vich estuvieron en Vorterix, a donde asistieron para participar de una fiesta en la cual promocionaban Borracha, el tema que María Becerra realizó junto a Gloria Trevi.

En Toda, el programa de Alex Caniggia en el streaming Carajo, la entrenadora de crossfit aseguró que la cantante tenía que concurrir a ese evento, pero pegó el faltazo.

"Emma Vich me invitó al lanzamiento de Borracha de María Becerra. Yo le digo '¿está seguro?'. Y me dice: 'Sí, me invitaron, si querés venir, vení'. Entonces fui, como cualquier ser humano común entramos esperando a que en algún momento caiga María Becerra, y nunca vino", sostuvo.

De hecho, Furia afirmó que tuvo que subirse al escenario y suplir la ausencia de María Becerra. "Nos subimos al escenario Emma y yo. Nos comimos toda la noche ahí. Jamás pensé que me iba a subir al escenario de la Plop y así fue. No sé por qué no fue pero no está bueno dejar pagando a la gente. Yo tuve que divertir a su gente...", manifestó.