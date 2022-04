El sorpresivo pedido de Rodrigo Noya tras la eliminación de Matilda Blanco en El Hotel de los Famosos

Matilda Blanco Sabrina Carballo.jpg Matilda Blanco perdió el desafío de la H frente a Sabrina Carballo, por lo que era la nueva eliminada de El hotel de los famosos, hasta que irrumpió Rodrigo Noya queriendo tomar su lugar.

De esta manera, Blanco comenzó a despedirse de sus compañeros con palabras cariñosas agradeciendo la experiencia. Así, tras hablarle a Lisa Vera, Silvina Luna, Pato Galván, Alex Caniggia, Chanchi Estévez y Martín Salwe, llegó el turno de Rodrigo Noya, quien podía notarse un dejo de tristeza en su rostro.

Y lo que vendría continuación, un poco lo adelantó en la charla que mantuvo frente a cámara asegurando "Matilda desde que entró ha tenido grandes momentos en los juegos, y grandes momentos en la convivencia también. Creo que debería quedarse". Así, Matilda se dirigió al ex Agrandadytos diciéndole “Rodri no te conocía, pero encontré a una persona inteligente y avispada. ¡Te odié y te quise! ¡Te odié y te quise! ¡Ja, ja! La útima fue ‘te quise’”, y allí el actor tomó la palabra para pedir su lugar.

El pedido de Rodrigo Noya a los conductores de El Hotel de los Famosos

“Yo estoy medio nervioso, Chino. La situación me pone incómodo desde que arrancó porque toda esta semana estuve pensando mucho en estar acá, en este programa hermoso” fueron las primeras palabras de Rodrigo Noya para sorpresa de sus compañeros.

“Escucharla a Matilda decir todo lo que sucede, creo que nos pasa a todos, y me tiembla la voz porque me costó mucho tomar la decisión de no continuar. Quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podría tomar yo”, dejando a todos boquiabiertos.

Fue allí cuando el conductor, Leandro Leunis preguntó desconcertado “¿Por qué te querés ir? ¿Es una decisión tomada?”. “No me encuentro en el momento en el que estoy. No me encuentro. Me cuesta porque disfruto mucho este lugar, los juegos, la competencia. Lo que viene haciendo Matilda es digno de alguien que pueda tener la oportunidad de continuar, pero no es una decisión que pueda tomar yo”, reconoció Noya.

Frente a sus palabras, el conductor de El Hotel de los Famosos volvió a señalarle y repreguntarle a Rodrigo “La forma de irse de este hotel siempre es en el duelo de eliminación. No es que esto limita tu posibilidad de irte, para nada. ¿Seguís con tu idea de abandonar este hotel?”, dejando pendiente para este martes la resolución del abandono o no de Noya y si el programa acepta que tome el lugar de Matilda Blanco para ella pueda continuar en el hotel.