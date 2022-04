El Pato Galván se fue en ambulancia de El hotel de los famosos por culpa de Alex Caniggia 

Pero, luego el clima de distención se vio alterado cuando Alex fue a disputar una pelota con el Pato y terminó lesionándolo.

“Me agarra mucha bronca y no puedo controlar mi tristeza porque yo me conozco, conozco mi cuerpo, hace mucho tiempo que vengo con lesiones y sé que me va a costar mucho recuperarme de esto”, indicó.

“Luego de la jugada que lo lesiono a Patito me quedo un poco mal, porque lo veo ahí afuera de la cancha, tocándose, quejándose”, reconoció a su vez Alex.

“Fue mi culpa, fui al choque fuerte y no fue mi intención para nada lesionarlo”, agregó.

El Pato Galván tuvo inmunidad tras la lesión

Lo cierto es que el Pato Galván debió ser trasladado en una ambulancia y finalmente se constató que había sufrido una distensión que no llegó a desgarro, por lo cual necesitaba 48 horas de reposo deportivo.

Por ese motivo, el Chino Leunis les comunicó a los participantes que el conductor tendría inmunidad en el todos contra todos de la noche.