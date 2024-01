El supuesto amante de Karina Jelinek dio detalles de su vínculo con la modelo: "Tendría hijos con ella"

Ahora en A la tarde (América TV), Cristino dio detalles del encuentro con Jelinek en Punta del Este. “Soy amigo hasta ahora de Kari, porque le escribí, pero no pude hablar”.

Acto seguido, la conductora del ciclo, Karina Mazzocco, le preguntó a Luis Ventura por qué ignoraba a Cristino y el periodista lanzó: “Es un fantasma este pibe. No quiero pelear con un fantasma”. “Primero, no te vas a pelear y segundo, respetame”, le respondió el productor de eventos.

Ahí, Ventura leyó un mensaje que le envió Karina para que lea en vivo. “Nunca chapé con él, es una locura. Kennys Palacios, mi amigo de toda la vida, estaba presente y vio todo lo que pasó”, escribió la modelo.

Y agregó: “Su sueño es entrar en el Bailando, me dijo que si le daba una mano, pero le escribí que esa no era la manera y si es así que le di un pico, no tiene por qué andar contándolo, pero no es así”.

A pesar de ese mensaje, Fernando insistió: “Hubo beso y más de uno, yo vengo a contar la verdad, estaban mis tres amigos ahí”. Y afirmó: “Yo la conozco hace seis años, yo con ella tengo una energía especial, me encanta. Tendría hasta hijos”.

E indicó que se trató de una “noche loca y de tequila” en la que hubo una linda energía. Este episodio habría derivado en una fuerte crisis de Jelinek con su novia, Flor Parise.

Lo cierto es que luego salió al aire Kennys Palacios, amigo de Jelinek, y desmintió rotundamente lo contado por Cristiano, argumentando que estuvo en el lugar esa noche y no pasó nada de eso.

“Es todo mentira de Fernando. Siempre quiso ser famoso, me extraña que haga esto”, dijo el amigo de Karina y también de Wanda Nara. Y ante la consulta de cómo están las cosas entre Karina y Flor, Kennys explicó: "Creo que está muy bien con Flor, tendrían que preguntarle a ella", agregó.