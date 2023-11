El susto de Yanina Latorre en medio de sus vacaciones que generó preocupación

Embed

Debido a la altura, Yanina y Lola comenzaron a sentir falta de aire y mareaos. De hecho, tuvieron que recibir asistencia médica. “Apunada en la ambulancia. Saturando muy bajo y con mucho dolor de cabeza”, precisó.

Después de unos minutos de atención y con asistencia de oxígeno, la angelita logró recuperarse: “Bueno, ya está. Estábamos con dolor de cabeza. Lore pasó mal la noche. Toda la noche vomitando. Nos quedábamos dormidas todo el tiempo y vinimos al SAME. Yo estaba saturando bajo. Ahora estoy bien. Saturo bien. Presión bien. Me dieron oxígeno”.

Finalmente, Yanina indicó que su hija estaba esperando que le hicieran efecto los medicamentos que le dieron. "A Lore le están dando unas pastillitas para los vómitos. Y acá estamos, en el centro de salud. Apunadas”, sentenció.

El hijo de Yanina Latorre dio su versión sobre la extraña mancha en la cama de sus padres

Días atrás, Yanina Latorre estuvo como conductora invitada en Nadie dice nada, el programa de Nico Occhiato en Luzu Tv. La rubia sorprendió a todos con una increíble anécdota sobre una situación que vivió con su hijo, Diego.

"Cuando él sale, se queda en el departamento que yo tengo en capital", comenzó diciendo angelita. "Una noche salió. Yo, al otro día, me apersono en el departamento. Entro y veo que había dormido en mi cuarto y no en el suyo. La cama estaba muy revuelta", continuó.

Embed

Yanina explicó que empezó a "investigar" qué había ocurrido en la propiedad porque le dio una ataque "psiquiátrico". "Cuando voy a hacer la cama, veo una mancha marrón. Dije: 'Diego desvirgó a una, ¡que quilombo!'. Empiezo a pensar: la piba se sacó una foto, sube una historia y sale en los medios", detalló.

"Miré por todos lados. Encontré pisadas en la alfombra, pero de un solo lado. Fui al baño a revisar todo. Yo quería saber si había garchado con alguien en mi cama. Le mandé mensajes a Dieguito, no contestaba, entonces, chupé las sábanas", agregó.

En LAM, Yanina reiteró su relato y comentó cuál fue la explicación que le dio su hijo. "Dieguito me dijo: ‘ay, mamá, llegué anoche y me pedí un cuarto de helado por una aplicación, estaba solo'. Yo no le creí y seguir la ruta del helado. Me fijé en la cocina. Había un pote y una chuchara usada", cerró.