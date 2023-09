El tenso cruce entre Charlotte Caniggia y Zaira Nara en el Bailando 2023: "No me cae mal pero..."

“Pero no estamos en el Teatro Colón Charlotte, estamos puntuando a gente que no sabe bailar y que viene a exponerse, que yo valoro un montón que vengas a exponerte en algo que no sabes hacer y de a poco aprendés, pero me parece que es un show", contestó Zaira y ella retrucó: “Pero es como que me sientes a mi ahí a opinar, es lo mismo. La amo, es copada pero es lo que siento, no me cae mal”.

Charlotte Caniggia Bailando 2023

En ese sentido, la jurado intentó cambiar el rumbo de la discusión e insinuó: “Bueno en todo caso te cae mal decisión de la producción. Ahora, a mi si me llega el llamado que voy a hacer, arréglatelas con Hope o con quien me eligió. Problema de ustedes".

“Igual tomó tu opinión, pero acepté la propuesta porque considero que es un show, y años en este ambiente tengo, entonces me parece que una visión desde una persona que opina como el público, no está mal", sumó.

Finalmente, la hermana de Alex aseguró que no era la única con esa forma de pensar, y de forma picante Zaira concluyó: “Bueno pero lamentablemente tienen que estar ahí bailando y yo acá poniendo puntaje…”.

Charlotte Caniggia mostró un momento muy especial junto a su sobrina Venezia: "Una princesa"

Hace unos días la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, Venezia, cumplió dos meses. Y en medio de la polémica por la participación del joven en Gran Hermano VIP España, parece que su hermana Charlotte está más presente que nunca en su sol como tía.

En las últimas horas, la mediática derritió las redes sociales al compartir un tierno momento junto a su sobrina mientras se preparaba en camarines para una producción. La historia fue captada por Melody, y en el video se veía a Charlotte teniendo a upa a la beba y diciendo unas hermosas palabras.

Charlotte Caniggia y Venezia

"Ya le quiero poner todo, cuando cumpla un año le voy a mandar a hacer un vestido con tutú y todo. Hermosa, va a ser una princesa", se escucha decir a la joven mientras mira con ojos de amor a su sobrina.

A su vez, en el posteo Melody mencionó a su cuñada y escribió junto a emojis de corazón: “Ellas”. Y como si fuera poco, al replicarlo, Charlotte expresó: "Con la bebé más linda del mundo".