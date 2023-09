Picante denuncia de Guido Záffora contra Zaira Nara por su rol como jurado en el Bailando 2023

Pero no conforme con la indirecta, Záffora fue por más y denunció de manera abierta que "Zaira está un poco regalona de puntajes con algunos" refiriéndose a Kennys Palacios, si bien admitió entender que "es parte del show", pero igualmente disparó sin filtro: "Lo digo por Kennys que está acá".

Zaira 1.JPG

En ese momento desde el programa de Flor de la V, Gabriel Oliveri intervino asegurando que Kennys no es para un 10 ni por casualidad, frente a lo cual Guido atinó a responder con un "Ya lo van a ver esta noche" mientras desde el piso el panelista invitado hacía saber que "si le puso un 10 es injusto".

En ese momento quien se acercó al periodista de Intrusos y concursante del programa de Tinelli, no fue otro que Kennys Palacios quien lo miró desafiante. "No voy a decir tu puntaje, pero..." deslizó Záffora con una mirada cómplice dejando entrever las buenas calificaciones recibidas, y le dijo en su cara que era evidente que "Ya estaba hablado ese puntaje".

Guido Záffora Kennys Palacios captura Intrusos.jpg

Así, Kennys se defendió asegurando "No es la primera vez... Desde la época de Gerardo Sofovich que regalan nota", preguntándole a Guido de qué se sorprendía. "Bueno, lo está aceptando. Me gusta" reaccionó entonces el intruso, al tiempo que el maquillador de Wanda y Zaira Nara agregó picante: "Gerardo le regalaba nota a Flor de la V, a Nazarena Vélez...", lo que generó la inmediata reacción de la conductora de Intrusos.

De esta manera se generó un impensado y desopilante ida y vuelta, que terminó con Záffora revelando que en el piso de la grabación el público aseguraba que a Kennys quien le salvó la vida, fue Zaira. Así las cosas, habrá que verlo esta noche para sacar conclusiones propias.

Embed

El preocupante episodio de Tomás Holder en medio de la sentencia del Bailando 2023

Este miércoles fue una noche especial en el estudio del Bailando 2023. Además de ser noche de sentencia, en la pista se vivó un particular episodio que tuvo como protagonista a Tomás Holder.

Sucede que mientras Marcelo Tinelli anunciaba los votos de las parejas, en un momento notó la ausencia del participante y su bailarina comunicó que tuvo que abandonar el estudio porque se sentía mal. “Está muy mareado y tuvo que salir. Ya se sentía mal acá pero no quería irse hasta que me dijo 'no puedo más' y salió”, aseguró.

Tomás Holder

Minutos después se supo que el participante se encontraba en las playas de estacionamiento del lugar e inmediatamente lo asistieron médicos y una ambulancia que llegó al lugar.

Finalmente, en el certamen continuaron con la salvación de las parejas a cargo del jurado y Marcelo Polino decidió elegir a Holder para que siga en el concurso. Con ese resultado, Marcelo decidió acercarse hasta la ambulancia donde se encontraba el joven para darle la buena noticia y protagonizaron un emotivo momento.

Embed

“Yo creo que una de las cosas más feas que debe haber en el mundo, entre tantas otras, pero el tema mental, determinar qué cosa si, que cosa no, quien lo tiene o quien no lo tiene, cuando te viene, es raro, todo lo que es el tema mental y los ataques. Y me da mucha pena, me dan ganas de llorar con él", reflexionó Marcelo al volver a la pista.

"Esa angustia y escucharlo decir 'no quiero sufrir más', ahora estaba respirando más calmo, pero me dio mucha pena sinceramente como si hubiera estado durmiendo a mi hijo llorando. Ojalá se mejore, más allá de las bromas me parece un pibe de primera, divino y siempre ha sido respetuoso y cariñoso. Me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa de un ataque de pánico justamente acá en cámara. Me dan ganas de abrazarlo y quedarme con él, es fuerte”, cerró.