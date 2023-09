Alex Caniggia entró a Gran Hermano España e hizo una dura confesión sobre sus padres

Alex Caniggia 1.webp

“Creo que de tu padre hace tiempo que no escuchas consejos”, se oyó entonces el comentario al hueso de la conductora ya de entrada, que Alex no dudó en responder fiel a su estilo sin filtro. “Sí, con mis padres estoy peleado a muerte. Después voy a contar la historia en la casa así toda la gente lo sabe”, disparó Caniggia anunciando así que ventilará una vez más las intimidades de su escandalosa familia.

Embed

Mientras tanto, su pareja Melody Luz y la beba de ambos ya de dos meses -Venezia- se quedaron en Buenos Aires desde donde le harán el aguante. Así lo hizo saber la bailarina desde sus Instagram Stories con el video promocional con el que el reality presentó a Caniggia y un tierno mensaje: “Mi loquito se fue a conquistar España. Amor y apoyo por acá sobran”.

Melody Luz IG - Mi loquito se fue a conquistar España.jpg

Duro enfrentamiento entre Ángel de Brito y Alex Caniggia: el motivo

Alex Caniggia y Ángel de Brito protagonizaron un feroz cruce en Twitter. El mediático se enojó con el conductor de LAM y no se guardó nada. La respuesta del periodista no tardó en llegar.

El hijo de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia se indignó con el jurado del Bailando 2023 porque lo bloqueó en dicha red social. Furioso, el hermano de Charlotte le dedicó un mensaje con rima.

"A la chusma De Brito ya le pego con un desgano. Le duele la co... golosa porque yo siempre gano. Comentarista ensobrado que no banca un mano a mano. Me bloquean dos giles. Sin duda tienen vértigo en el a...", expresó Alex.

Alex Caniggia Tuit

Ante semejante ataque, el conductor de LAM contestó con firmeza. "De desgano sabe su público, lo levantaron como a un nabo", remarcó Ángel, en referencia a Los desconocidos de siempre, el programa que tenía el mediático en El Trece.

Por último, el periodista y jurado del Bailando 2023 deslizó que Alex no deja de costear su estilo de vida con la fortuna de sus padres. "A vivir de los papis otra vez", sentenció.