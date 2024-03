El tenso encuentro de Marcela Feudale con Luis Majul en el cumple de Yanina Latorre: "Me pareció desubicado"

Marcela Feudale vs Majul - captura LAM.jpg

"Hace unos años me invitó a La Cornisa cuando yo trabajaba en Infama, y Marcelo Tinelli recién se había asociado con Cristóbal López. Entonces Majul me sentó en el programa y al aire me dijo: 'Y vos cuando lo ves a Cristóbal López en los pasillos, ¿no le decís nada?'. La pasé muy mal en ese programa, no había lugar a esa pregunta porque yo era una empleada", recordó.

Al tiempo que sobre el reciente encuentro con el periodista en la fiesta de Yanina, la locutora relató: "Cuando no encontramos, primero pareció como que no me había reconocido y después me hizo un chiste al estilo Yanina... me dijo: 'La más copada de todas las kirchneristas'".

"No me pareció que fuera agradable. Yo lo miré y le dije que estaba muy convencida de que era peronista y lo voy a ser toda la vida, y él me dijo: 'Yo acá no vine a hablar de política'. Me pareció desubicado. Me di vuelta con cara de pocos amigos", cerró tajante Marcela Feudale.

El tierno mensaje de Ángel de Brito a Yanina Latorre por su cumpleaños: "La que me entiende con la mirada"

Yanina Latorre cumplió el último domingo -el 24 de marzo- 55 años y su colega Ángel de Brito le dedicó este lunes un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

“Feliz cumple a mi amiga, a la panelista número 1, a la que me manda los mejores audios de indignación matinal, a la descargadora serial, a la que me entiende con la mirada, a la polifacética que nunca te deja a gamba. Me gusta siempre verte feliz con la gente que te quiere”, expresó el conductor de LAM (América TV). Inmediatamente, la panelista le respondió al presentador y escribió: “¡Te amo amigo de mi alma! ¡Me enseñaste todo!”.

El domingo, la rubia hizo una mega fiesta para celebrar su cumpleaños e invitó a 60 personas a su casa. Entre los invitados estuvieron su marido Diego Latorre, sus hijos Lola y Dieguito, y su mamá Dora.

También participaron del festejo Pía Shaw, Cinthia Fernández, Marina Calabró, Lourdes Sánchez, Matilda Blanco, Amalia Granata, Kun Agüero y su pareja Sofía Calzetti.

El evento, que fue al aire libre y comenzó a las 16 y se extendió hasta la madrugada, contó con muchísima música: hubo DJs y un show de El Polaco.