Maite Peñoñori y Marcela Feudale se cruzaron duro con Yanina Latorre por tildarlas de kirchneristas

"Vos das por hecho que yo soy K, cuando no soy K, que igual podría ser, porque tampoco es que acá en la entrada nos dicen 'sos K, sos esto'. Encima, no es mi caso. Me estoy fumando un 'hate'. Tampoco me parece de buena compañera, trabajando con nosotros, incentivar a eso", le dijo Maite a Latorre.

"Es lo que yo pienso", le respondió Yanina. "Estás en todo tu derecho, por eso yo te dije lo que pienso yo", expresó Maite. "No te dije ni asesina ni chorra", lanzó Latorre. "Pero lo decís despectivamente, me parece que me subestimás. Trabajo muy bien y nadie me dice lo que tengo que decir. Tengo mucha libertad”, agregó Peñoñori.

Más adelante, se metió en la pelea Marcela Feudale. "Vos estás totalmente equivocada. Nos estás juzgando sin habernos tenido como compañeras antes. No me gusta que me ataquen y que no me arroben. Esto viene desde hace mucho tiempo", comenzó diciendo Feudale.

"No me gusta lo que hacés, no tenés derecho a hablar de mí sin arrobarme", sumó. Semanas atrás Latorre había criticado a la locutora por defender a la Negra Vernaci, luego de haberse tomando un avión privado para viajar a Uruguay por el cumpleaños de Susana Giménez.

"Me enoja que tenga que enterarme por la gente que estás hablando de lo que yo pienso, decimelo acá, reina, como decís vos", le contestó Feudale a Latorre.

"Lo mismo que le pasa a Maite me pasa a mí. Me tengo que aguantar el 'hate' de tus seguidoras que dicen barbaridades con respecto a uno que no lo conocen, porque jamás lo vieron a uno", sostuvo. "Generás un conflicto que yo no tengo ganas de vivir. Por qué tengo que darte explicaciones a vos", continuó Marcela.

Acto seguido, se refirió a los violentos ataques de Javier Milei a Lali Espósito. "Yo te voy a explicar -le dijo a Yanina-. Lo que está haciendo el Presidente de la Nación se llama violencia institucional, ¿por qué? Porque es una relación asimétrica de poder. El señor tiene un poder que Lali como ciudadana no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Una vez puesto eso en claro, no hay ninguna doble vara. Vos no sabés ni qué opinaba yo, porque no estaba acá, entonces no sabés qué pensé en el momento", expresó Feudale.

Yanina Latorre destrozó a la Negra Vernaci por su viaje en avión privado a Uruguay: "Doble discurso"

Yanina Latorre, a través de X, fulminó a Elizabeth 'Negra' Vernaci por su viaje a Uruguay en un avión privado para presenciar la despedida de Susana Giménez de los escenarios y luego festejar el cumpleaños número 80 de la rubia.

La panelista de LAM (América TV) compartió un posteo con una foto de Vernaci, Marley y Humberto Tortonese en un avión privado y escribió enojadísima: "Esta atrevida después se queja. Doble discurso".

Pero eso no fue todo, porque más adelante, en una publicación, Latorre señaló un comentario de su colega Marcela Feudale y lanzó: "Qué de cuarta ella... que de décima todo. ¿Quién es? Ahhh pará, según Feudale es una diva".

También, Yanina agregó ofendida en otro tuit: "No entiendo que Susana se fume a la Negra. La negra es todo lo peroncha que Susana detesta".

