El tierno mensaje de Camila Homs a su novio José Sosa por el cumpleaños

La influencer, que participará del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli, había confirmado su noviazgo en una entrevista con Instrusos (América TV). “Sí, lo grité. Estamos muy bien, estoy muy contenta. Eso es lo importante”, había admitido.

En marzo pasado, Sosa y Homs habían sido vistos a los besos en un boliche, pero recién confirmaron su romance dos semanas atrás. ¡Muy tiernos!

Camila Homs cumple José Sosa.jpg

Camila Homs recordó una polémica actitud que tuvo con Tini Stoessel y de la que se arrepintió

Durante el verano 2022, en época de año nuevo, Camila Homs fue la protagonista de un polémico video desde Punta del Este cuando fue filmada en un boliche arengando a un grupo de jóvenes que cantaba contra Tini Stoessel.

Lo cierto es que ese material se volvió viral y la modelo, ex de Rodrigo de Paul, reconoció ahora que se arrepintió de esa actitud que tuvo contra la cantante y actual pareja del futbolista.

La madre de Francesca y Bautista estuvo en el ciclo La Tarde del Nueve y reconoció que se arrepintió de hacer esos gestos en público contra Tini.

“Bueno, esa noche de Punta de la que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público y como que no fue una buena imagen”, dijo Camila Homs.

“Yo no soy así. Era año nuevo, como que no me importó nada porque estaba en una. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría”, agregó sincera.

Y cerró: “No me suelo arrepentir de las cosas que hago. Sí, uno puede cometer error y no arrepentirse, pero eso es algo de lo que sí me arrepiento. Cuando vi los videos me dio mucha vergüenza”.