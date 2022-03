El Tirri habló del difícil estado de salud del papá de Tini Stoessel: "Hay que rezar para que se recupere"

PrimiciasYa se contactó con Pilar y agregó: "Fue internado esta madrugada al parecer y está en terapia intensiva. Estoy averiguando más datos".

Además, el sitio Ciudad.com se comunicó con Mariana, esposa de Alejandro y mamá de Tini, quien eligió no dar detalles de la salud de su esposo: "No me interesa decir nada".

Debido a la sorpresiva noticia, los fanáticos de la intérprete de “Miénteme” enviaron sus cariños y mensajes de fortaleza a la familia Stoessel.

Por su parte, Ángel de Brito sumó la información de que el productor comenzó con malestares dos días atrás, luego de regresar de Bolivia, a donde había viajado con Tini a su gira. “Alejandro, el papá de Tini fue internado en La Trinidad de urgencia. Después de acompañar a su hija en Bolivia, este miércoles sintió fuertes dolores estomacales y se dirigió al sanatorio”, informó el conductor de LAM.

Alejandro Stoessel y Tini Alejandro Stoessel y su hija Tini

El complicado estado de salud del papá de Tini Stoessel

Quien sí habló de la salud del productor fue El Tirri. El primo de Marcelo Tinelli fue a la clínica donde está internado Alejandro Stoessel para hacerse unos estudios personales y habló con la gente de Farándula Show.

"Vine para hacerme unos estudios y gracias a Dios salió todo bien. Me hice un chequeo general porque estoy viviendo en Estados Unidos y allá es todo más complicado", contó El Tirri en un primer momento.

Luego se refirió a la salud de Alejandro: "Me enteré anoche, ojalá se recupere. La verdad es una situación que no se la deseo a nadie. Hay que rezar para que se recupere".

Alejandro Stoessel tiene una extensa trayectoria como productor y empresario. Trabajó como director de cámaras en Telefe, fue productor de Susana Giménez y también llegó a ser la mano derecha de Marcelo Tinelli en otras épocas. Incluso, estuvo detrás de éxitos como Patito feo (2007-2008).