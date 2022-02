El Tirri reveló la noche de descontrol y excesos que le hizo tomar una fuerte decisión

Sin embargo, las noches antes de eso tenían un principio pero el final era desconocido. Contó que arrancaba temprano tomando whisky y que el vodka era su perdición. Abría una botella y no paraba hasta que se acababa. “Una vez, con mi productora habíamos vendido dos shows de Charly García y Fito Páez en Colombia e hice cualquiera”, dijo a la revista ¡Hola!

“Me había prometido no tomar durante ese fin de semana y me choqué por la calle con el Museo del vodka –era como si el diablo me lo hubiera puesto ahí–. Entré y me compré dos botellas grandes. De ahí en más, no me acuerdo de nada. Me desperté el lunes con las uñas pintadas con notas musicales, Mimi llamándome por Skype, la billetera tirada en la habitación…”, indicó el artista.

“Me dijeron que había invitado a todos con champagne Moët, gasté una fortuna. No sabía bien quién era, estaba desfasado, fuera de mí, me sentía horrible. Entré a una capilla en Bogotá y le pedí a Dios que, si llegaba con vida de vuelta a Buenos Aires, no tomaría más. Y así fue. Ya hace nueve años de eso”, indicó.

image.png

Marcelo Tinelli se emocionó con una foto del Tirri y su hijo Francisco

Marcelo Tinelli recibió una sorpresa especial por parte de su hijo Francisco y el Tirri.

Su famoso primo viajó a Mar del Plata y tuvo un gesto de amor hacia Francisco y el conductor: llevó al adolescente a la casa que alquilaban años atrás, cuando Marcelo recién comenzaba su carrera.

Tirri y Fran visitaron la casa en la que Marcelo y su primo se instalaban de chicos para disfrutar de sus vacaciones en la Costa.

"Aquí pasamos muchos momentos de nuestras vidas, hoy con tu hijo", le dedicó Tirri junto a la significativa foto con Fran.

"Me muero que estén en el chalet donde pasamos nuestra infancia en Mar del Plata", respondió el conductor de ShowMatch compartiendo la foto de su primo con su hijo en la casa que, para ambos, significa mucho.