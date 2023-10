El tremendo cruce entre Lourdes Sánchez y Coti Romero en el Bailando 2023: "Estás enamorada de mí"

"Me parece que a esta altura ese chiste de la vaca no me parece. Hoy no están buenos ese tipo de chistes. Ahora ella se hace la picante, pero si sos picante andá a fondo, no te quedes ahí", opinó la bailarina.

"¿Por qué pensás que te dije eso?", le preguntó la ex Gran Hermano. "Viniendo de tu cabecita pienso que lo dijiste por mi físico", le contestó Lourdes. "¿Por qué voy a decir eso si tenés alto físico y sos hermosísima?", le dijo Coti.

"Es tu inseguridad quizas. Yo no lo dije por eso. Lo dije porque la vaca estaba completamente muda, no habla, entonces es igual a vos", disparó la joven.

"Igual, me gusta ser la fuente de inspiración de Coti. Yo no sé si estas obsesionada o enamorada de mí, lo único que sabe hablar Coty es de mí o del Conejo, lo compadezco”, le contestó sin piedad Lourdes.

Embed

Coki Ramírez se fue furiosa del Bailando 2023 y Coti Romero la exterminó: "Cuando ella aparece..."

Si hay algo que está claro, es que la ex GH Coti Romero es una de las grandes revelaciones del Bailando 2023 (América TV) que rinde tanto en la pista como en el streaming del ciclo de Marcelo Tinelli, aportándole la infaltable cuota picante que el público disfruta.

Es así que este martes, a la correntina le tocó abrir la pista con un chamamé representativo de su provincia. Pero como la previa y el post de su performance se extendió más de lo esperado, varias parejas se quedaron sin poder bailar, entre ellas la de Coki Ramírez que tenía pautado presentar un ritmo urbano.

Coti Romero chamamé en Bailando 2023.JPG

Lo cierto es que una vez terminado el programa en la pantalla de América, en el streaming dejaron entrever que la cantante cordobesa se habría ido molesta del estudio maldiciendo a todos, pero esto a Coti poco le importó. Y lejos de disculparse por la extensión de su presencia en la pista de baile que dejó afuera a varios compañeros, disparó un comentario con el que, literalmente, liquidó a Coki.

"La vi un poquito rara... primero que no es mi culpa que la cosa se extendiera tanto. Igual, cuando viene ella, nos dormimos todos", lanzó sin filtro la correntina. Seguramente en las próximas horas llegará la contraofensiva de Ramírez, quien conoce perfectamente las reglas del juego dentro y fuera de la pista de baile.