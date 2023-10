Coki Ramírez ninguneó a Coti Romero tras su enojo en el Bailando 2023: "Tengo cosas más importantes"

Así lo hizo saber Ángel de Brito desde sus redes, así como también fue el comentario desde el streaming del ciclo, donde la ex GH disparó contra Coki asegurando "No es mi culpa que la cosa se extendiera tanto. Igual, cuando viene ella, nos dormimos todos".

Coki Rmaírez Urbano.jpeg

En tanto, Coki Ramírez no dudó en responder la provocación de la correntina, minimizando sus dichos. "No tengo idea y tampoco me interesa. Tengo cosas mas importantes" aseguró Coki en diálogo exclusivo con PrimiciasYa.

Al tiempo que, puntualmente sobre el palito que Coti le dedicó desde el streaming, la cantante cordobesa disparó picante: "Es que están al pedo ¡y yo a mil! Mi vida gira en torno a mi, mi felicidad, mi laburo y mi familia".

Por otro lado, anoche mismo la propia Coki Ramírez contó desde sus historias virtuales que no había podido bailar mientras luchaba para sacarse el peinado y el maquillaje, así como también aseguró que lo anunciaría por la misma vía ni bien tuviese la nueva fecha.

Eso sí, detrás de esa storie Coki sumó una llamativa frase, casi de protección energética, que reza: "Entre más te envidien, más cosas Dios te dará y entre más te deseen el mal, Dios más te bendecirá". ¿Estará destinada a la ex GH?

Embed

Coki Ramírez y Marcelo Tinelli protagonizaron el reencuentro más candente del Bailando 2023

Con el regreso del Bailando este 2023 en la pantalla de América TV, Coki Ramírez volvió, después de doce años, a la pista de baile más famosa de la televisión argentina, y demostró que la química con el conductor Marcelo Tinelli sigue intacta.

Antes de hacer la coreografía, la cordobesa apuntó contra la modelo peruana Milett Figueroa, quien bailó el martes y se mostró muy acaramelada con Tinelli. “Hola viejito mío”, saludó Coki a Marcelo y enseguida intercambiaron palabras al oído, como solían hacer siempre. “Estamos solteros, disfrutemos”, le dijo después.

COKI RAMIREZ Y MARCELO TINELLI.jpg

Coki no se quiso quedar atrás y cantó súper cerca del conductor la canción Mi vida sin tu amor, de Cristian Castro. Al finalizar su interpretación, ella besó tímidamente al conductor.

Y no quedó ahí, porque la cordobesa le volvió a cantar. Ramírez, pegadísima al presentador, interpretó Volver a amar, también del cantante mexicano. Cuando terminó de cantar, ambos se dijeron cosas al oído y se reían en complicidad. ¡Pura pasión!