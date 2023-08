El tremendo descargo de Yanina Latorre contra Tomás Holder: "Es mitómano"

“No me gusta ella, por Lola, porque ella debe ser como la familia. En una son todos iguales”, agregó la rubia que tenía puesto un jogging naranja. “¿De qué familia hablás? ¿Somos delincuentes, chorros? Mi marido es un genio del fútbol, es el mejor comentarista del país, yo laburo y me va muy bien. Si no te gusta mi personaje, no metas a mi familia, ni a mi hija ni a mi marido”, lanzó.

Enojadísima con el futuro participante del Bailando 2023, la panelista lo acusó de ser mitómano. “Es mitómano, no me mandaste un WhatsApp ni me pediste disculpas”, dijo. Resulta que Holder había estado el sábado en el Debate del Bailando (América TV) y había dicho que le pidió disculpas a la angelita.

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y la hermana de Daniela Celis: "Nos estás boludeando"

El jueves por la noche Daniela Celis confirmó que está embarazada y espera gemelos junto a Thiago Medina. Sin embargo, tras el anuncio comenzaron las versiones acerca de una crisis en la pareja de los ex Gran Hermano.

Es por eso, que para despejar ciertas dudas, en LAM (América) se comunicaron con la hermana de la futura mamá, Mara. Lo cierto es que minutos antes de la nota, Pepe Ochoa había explicado al aire que una fuente cercana a Thiago le contó que la pareja se habría distanciado porque el ex participante no querría hacerse cargo de la situación.

Frente a esto, Nazarena Vélez le preguntó a la joven que opinaba de los dichos de su compañero. “¿Esto te lo dijo Thiago?”, le preguntó Mara a Pepe en primer lugar. En ese sentido, el panelista remarcó que era una fuente cercana y ella deslizó: “Ay, me matan tus fuentes entonces”.

Acto seguido, negó dicha versión y fue entonces cuando Yanina Latorre decidió intervenir y todo se torno más picante. “Me parece que cuando te reís de Pepe y le decís si habló con Thiago, muchas veces el famoso miente como vos nos estás mintiendo ahora”, soltó.

“Ay Yani, siempre quise que me digas algo”, insinuó Mara y Yanina sentenció: “Mira, tu vocecita socarrona y como te estás riendo de nosotros me parece que no da. Estamos hablando desde la preocupación, no se manejó nada prolijo desde el primer momento y te estas burlando de nosotros. Si querés me empiezo a burlar de vos”.

“Para nada. Uy que fuerte. Discúlpame si te ofendí con algo de lo que le dije a Pepe, pero pregunté porque no estoy informada”, contestó la hermana de Daniela. “No preguntaste, porque antes dijiste que habías visto el programa y ahora te haces la boluda. Nos estás boludeando”, siguió la mujer de Diego Latorre.

“Para nada, si estás acostumbrada... perdóname, pero no te estoy boludeando”, arremetió la joven y entonces Yanina concluyó: “No estoy acostumbrada, es muy difícil boludearme y por eso te estoy poniendo un freno reina”.