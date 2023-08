Tomás Holder disparó contra Yanina Latorre y ella le respondió sin piedad

Al escuchar las palabras del exjugador de Gran Hermano contra su hija, Latorre le respondió enojadísima: "¿Quién sos? ¿Susana Giménez? 'La quiero lejos por la familia'. Porque alguna vez opiné que sos un pel...".

"Y hoy lo reconfirmaste. De qué familia hablás. Nosotros no nos mandamos fotos de ch... dura. No, chicos, pero cómo la va a juzgar a la nena. Qué tiene que ver mi familia. Es lo mismo que yo piense que la madre es una reventada porque este pibe hace pavadas", agregó furiosa.

Embed

Yanina Latorre reveló las violentas amenazas que le hizo Claudio Paul Caniggia

Anoche durante el aire de LAM (América TV), mientras Ángel de Brito y sus angelitas analizaban el supuesto vínculo entre Charlotte Caniggia y el empresario descuartizado por el que podrían citarla a declarar, Yanina Latorre recordó el día que Claudio Caniggia la amenazó de muerte.

“No es por bancar a Caniggia, no nos llevamos bien. De hecho me ha amenazado con matarme un montón de veces” deslizó de repente Yanina, mientras el conductor agregó un irónico “Tranqui” en señal de sorpresa.

Yanina Latorre - captura LAM - Charlotte Caniggia citada por la justicia.jpg

Allí la angelita detalló: “Un día lo llamó a Diego y le dijo ‘si no la cagas a trompadas vos, la cago a trompadas yo’" y dirigiéndose a de Brito señaló "¿Te acordás cuando lo llamó a Diego?" y prosiguió enérgica a modo de aclaración: "Diego no es mi dueño, no sabe ni lo que pasa”.

En tanto, ante la consulta del periodista que quiso saber cuál fue la respuesta de Diego Latorre, Yanina recordó: “Diego me dijo que deje de pelear". Asimismo, señaló que "En realidad, Analía había dicho algo de ellos, se confundió. Lo llamó a Diego y lo puteó. Yo no había abierto la boca”.

Por último, Yanina Latorre comparó al pájaro Caniggia con el Diez en sus momentos de furia. “Diego Maradona cuando se calentaba me llamaba a mi, no lo llamaba a Diego. Pero Caniggia cuando se enoja le dice que lo van a arreglar entre hombres”, concluyó fiel a su estilo verborrágico y sin filtro.