Yanina Latorre reveló las violentas amenazas que le hizo Claudio Paul Caniggia

Yanina Latorre - captura LAM - Charlotte Caniggia citada por la justicia.jpg

Allí la angelita detalló: “Un día lo llamó a Diego y le dijo ‘si no la cagas a trompadas vos, la cago a trompadas yo’" y dirigiéndose a de Brito señaló "¿Te acordás cuando lo llamó a Diego?" y prosiguió enérgica a modo de aclaración: "Diego no es mi dueño, no sabe ni lo que pasa”.

En tanto, ante la consulta del periodista que quiso saber cuál fue la respuesta de Diego Latorre, Yanina recordó: “Diego me dijo que deje de pelear". Asimismo, señaló que "En realidad, Analía había dicho algo de ellos, se confundió. Lo llamó a Diego y lo puteó. Yo no había abierto la boca”.

Por último, Yanina Latorre comparó al pájaro Caniggia con el Diez en sus momentos de furia. “Diego Maradona cuando se calentaba me llamaba a mi, no lo llamaba a Diego. Pero Caniggia cuando se enoja le dice que lo van a arreglar entre hombres”, concluyó fiel a su estilo verborrágico y sin filtro.

Charlotte Caniggia, complicada con el caso del empresario descuartizado: el motivo

Cuando por estos días Charlotte Caniggia se encuentra entrenando a destajo de cara a la que será su participación en el Bailando 2023, próximo a debutar en la pantalla de América TV, en las últimas horas se supo que la hermana de Alex podría ser citada por la Justicia.

Lo cierto es que la familia de Fernando Pérez Algaba, el empresario descuartizado en Lomas de Zamora en julio pasado, solicitó que Charlotte sea citada a declarar como testigo en la causa luego de haber sido mencionada por uno de los imputados.

Fue el comisario Horacio Mariano Córdoba, uno de los detenidos por el crimen, quien la nombró en su indagatoria al declarar que "Lechuga" utilizó oficinas y computadoras provistas por Charlotte Caniggia en el momento que incursionó en el negocio de las criptomonedas.

Charlotte Caniggia FErnando Pérez Algaba.jpg

De esta manera, el abogado Javier Baños, representante del hermano de Fernando Pérez Algaba, solicitó al fiscal Marcelo Domínguez, de la UFI 5 de Lomas de Zamora, que cite a declarar a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia para que manifieste si conocía a Lechuga, qué relación la unía y para que aporte la información necesaria sobre el departamento que facilitaba para las operaciones comerciales de la víctima.

De acuerdo a la presentación, el letrado de los Pérez Algaba considera que Charlotte podría aportar datos valiosos a la causa “como propietaria o al menos facilitadora de un departamento para que Fernando llevara a cabo operaciones”.