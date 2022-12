El triste momento del ex de Lizy Tagliani, Leo Alturria

posteo Leo Alturria teatro.jpg En noviembre, Leo Alturria se mostraba más que entusiasmado con su debut actoral en la comedia Detector de mentiras.

Pero qué es lo que pasó. Sin una explicación puntual, la prensa de la obra se limitó a informar la suspensión del debut. A través de un escueto comunicado, informaron a los medios: " Nos vimos en la obligación de suspender la función de prensa y todas las funciones de diciembre por motivos de fuerza mayor, ajenos a nosotros".

No obstante, remarcaron que igualmente habrá festejo debido a que ya todo está organizado. "De todos modos, podrán asistir a la fiesta que se hará igual mañana miércoles 7 a partir de las 22 en Cabrera 4241, Palermo. El lugar se llama Shapó y estará disponible solo para nosotros. Pueden ir con quien deseen; solo deben confirmar asistencia", avisó la producción a los medios.

Por último, desde la organización de la obra aclaró que "No se abona entrada, el catering está incluido y cada uno abona lo que toma en la barra. Comienza a las 22, habrá baile y karaoke. Condición: la prensa que asista no podrá filmar dentro del lugar ya que es una fiesta pre estreno para amigos y es para compartir el momento. ¡Los esperamos! El elenco de Detector de mentiras".

Detector de mentiras - afiche obra.jpg

Leo Alturria habló del casamiento de Lizy Tagliani y recordó cuando se la cruzó con su pareja

Lizy Tagliani y Leo Alturria se separaron en medio de un gran escándalo en el verano y luego de unos meses la conductora inició una relación sentimental con Sebastián Nebot, que marcha de la mejor manera y hay planes de casamiento.

En este contexto, Leo Alturria rompió el silencio en el ciclo Es por ahí, América Tv, y contó qué le parece el casamiento de su ex que se viene.

leo alturria lizy tagliani.jpg Leo Alturria y Lizy Taglini terminaron su relación a comienzos de 2022.

"Ella siempre tuvo la idea de casarse feliz y contenta de blanco, me parece bien, espero que me invite pero no creo", dijo entre risas el rugbier.

Y remarcó: "No nos hablamos más por respeto a su pareja. Le mandé un mensaje para su cumpleaños, 12 de septiembre, pero no me contestó".

"Terminamos bien pero se tomó esa distancia para respetar a su actual pareja. Se cortó toda relación", puntualizó Leo.